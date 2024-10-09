〈房產〉連續三季房貸期數站上300個月 全台4都貸款期數創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-09 16:43

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根據聯徵中心最新統計，今年第一季房貸族平均貸款期數追平歷史新高的 305 個月，已經是連續三季站上 300 個月，從去年第三季新青安上路以來，平均房貸期數都突破 300 期，房貸族平均房貸年期已經超過 25 年，在高房價的壓力下，加上之前房貸利率水準不高，房貸族拉長房貸年限降低房貸壓力，也讓手上多些可以靈活動用的資金。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計顯示國人的房貸期數一直擴張，尤其在新青安政策上路後，平均房貸期數更從 2023Q2 的 295 期，一口氣跳升到 2023 第三季的 305 期，反應更多人使用長年期的房貸方案，雖然沒有使用寬限期的統計，但實務上使用狀況應該相對普遍，先使用寬限期降低償還本金壓力，即使申請也可以先償還本金，資金上運用相對彈性，不過在央行喝完咖啡與第七波選擇性信用管制上線後，銀行給寬限期的部分態度已經趨於謹慎。

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統計顯示，10 年來房貸期數就增加了 69 期，房貸族平均貸款多了將近 6 年，去年第三季房貸期數寫下新高的平均 305 期，今年第一季則是追平新高的 305 期，若以區域來看，六都中就有四都的平均房貸期數寫下新高。

2024 年第一季新增購置住宅貸款平均貸款期數包括新北市平均 316 個月，桃園市的 318 個月，台中市的 319 個月，平均房貸年數都超過 26 年，使用 30 年期的房貸比例明顯拉高，成為當前市場的房貸主流，連過去房貸期數最少的台北市，也寫下 297 個月的新高。