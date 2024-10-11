AMD推新品 蘇姿丰估2028年AI晶片市場上看5000億美元 市場卻不捧場 股價挫4%

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-11 13:08

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超微 (AMD-US) 周四 (10 日) 在舊金山的 AI 活動中揭曉其最新數據中心 AI 晶片——MI325X，引起市場廣泛關注。然而，隨著新晶片的發布，超微股價卻應聲大跌，顯示市場對其競爭力的擔憂。該款晶片與與輝達 (NVDA-US) 的 Blackwell 相互競爭。

超微執行長蘇姿丰（Lisa Su）表示，MI325X 具備 256GB 的 HBM3E 記憶體，相較於前一代的 192GB 有顯著提升，且這款晶片在某些推理基準測試中，性能超越競爭對手輝達 H200 晶片達 40%。推理是從流行的 AI 模型中生成答案的過程，這使得 MI325X 在 AI 運算中具有相當的潛力。

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「超微當然擁有業界最好的產品組合來解決端到端人工智慧問題。」蘇姿丰說。

儘管如此，市場分析師對於 MI325X 的前景持謹慎態度。輝達 H200 晶片雖然在今年推出，但其更強大的 Blackwell 系列晶片已經開始供應市場，這讓超微的新產品面臨激烈競爭。分析指出，Blackwell 系列的性能可能會遠超 MI325X，這使得超微未來的市場競爭壓力倍增。

在發布會上，蘇姿丰對 AI 晶片市場的長期潛力表示樂觀，預計到 2028 年 AI 數據中心 GPU 市場將增長超過 60%，達到 5000 億美元。這一預測比她去年對 2027 年市場超過 4000 億美元的預測更為激進。

此外，超微還預告下一代 MI350 GPU 系列，該系列將基於 CDNA 4 技術，預計 2025 年下半年上市，並聲稱其推理性能將比 CDNA 3 架構的 GPU 提升 35 倍。然而，市場仍在觀望，未來勁敵輝達是否會推出更具競爭力的產品。

總體而言，雖然超微在 AI 晶片領域持續創新，但面對輝達的強勁競爭，MI325X 的市場表現仍需進一步觀察。