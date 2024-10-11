馬斯克展現Robotaxi雄心 投資人會否跟著他豪賭一把？

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-11 16:50

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特斯拉眾所矚目的無人駕駛計程車 Robotaxi 終於亮相，命名為 Cybercab，馬斯克並稱這次發表會能「載入史冊」，展現他想重拾投資人信心的強烈意圖。

特斯拉是汽車業的創新領頭羊，但自從 2019 年推出 Cyber​​truck 後，似乎在汽車產品上陷入沉寂，直到今年的 Robotaxi 發布會。

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馬斯克在發表會前夕就在 X 平台上喊話，「如果投資人不信我的自動駕駛計畫，就快賣掉特斯拉 (的持股)」，再次展現了他對未來的信心，並對懷疑者發出了明確的信號。

事實上，馬斯克從不認為特斯拉只是一間「汽車公司」，他不斷強調特斯拉是一家「人工智慧公司」，更積極想證明，特斯拉依舊是那個能夠與蘋果、谷歌等科技巨頭比肩的創新先鋒，並且奪回其作為世界頂級自動駕駛汽車公司的地位。

彭博報導認為，這次 Robotaxi Day 對馬斯克的個人聲譽關係重大，且長期影響特斯拉的營運，若發表會取得成功，將有助於平息馬斯克在自動駕駛計畫面臨的質疑。

馬斯克曾表示，他堅信 Robotaxi 的變革力量，值得將特斯拉的財務未來押注於該產品，還預計該業務有望讓特斯拉的估值升至 5 兆美元。換句話說，特斯拉將公司的未來都押在 Robotaxi 的成功上。