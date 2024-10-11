美股重點新聞摘要2024年10月11日

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 07:20

‌



美 9 月 CPI 全面超預期成長 Fed 下月降息 1 碼機率大

美國最新數據顯示，9 月份通膨數據全面超預期成長，表明近期緩解物價壓力進展出現停頓。數據公布後，交易員加大對聯準會 (Fed) 在 11 月降息 1 碼 (25 個基點) 的押注。 (全文詳讀)

‌



美上周初領失業金人數超預期升至 25.8 萬 創逾 1 年新高

Fed 三把手：利率應隨時間推移回歸中性

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 周四 (10 日) 表示，決策者應隨著時間推移將利率降至更中性水準，因為通膨和就業目標的風險已有更好的平衡。 (全文詳讀)

Fed 票委動搖 不反對 11 月「暫停降息」

2024 年 FOMC 票委、亞特蘭大聯準銀行總裁波士蒂克 (Raphael Bostic) 週四 (10 日) 表示，如果近期通膨和勞動力市場持續走強，他願意支持下月降息 1 碼，甚至可能支持「暫停降息」的決定。(全文詳讀)

超微推出 MI325X 人工智慧晶片、新款資料中心 CPU

超微 (AMD-US) 周四 (10 日) 在舊金山舉辦的活動上表示，計劃在今年第四季開始大規模生產名為「MI325X」的新版人工智慧 (AI) 晶片。該款晶片與與輝達 (NVDA-US) 的 Blackwell 的較勁。(全文詳讀)

傳馬斯克旗下社群媒體 X 不會被歐盟列為「守門人」