美股重點新聞摘要2024年10月10日

Fed 會議紀錄：9 月降息幅度意見分歧 官員對經濟展望看法不一

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 周三 (9 日) 公布 9 月 17 日至 18 日的貨幣政策會議紀錄，雖然所有官員均同意降息，不過在降息 1 碼 (25 個基點) 或 2 碼 (50 個基點) 方面看法不一，而最終降息 2 碼的決定是考慮到通膨和就業市場風險平衡。(全文詳讀)