美股重點新聞摘要2024年10月10日
鉅亨網編譯許家華 2024-10-10 07:20
Fed 會議紀錄：9 月降息幅度意見分歧 官員對經濟展望看法不一
美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 周三 (9 日) 公布 9 月 17 日至 18 日的貨幣政策會議紀錄，雖然所有官員均同意降息，不過在降息 1 碼 (25 個基點) 或 2 碼 (50 個基點) 方面看法不一，而最終降息 2 碼的決定是考慮到通膨和就業市場風險平衡。(全文詳讀)
Fed 蘿根呼籲漸進降息 不應急於求成
達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 周三 (9 日) 表示，自己支持聯準會 (Fed) 上個月大幅降息，但希望未來降息幅度更小，因為通膨再次抬頭風險仍有可能成真，而且經濟前景存有重大不確定性。(全文詳讀)
報導：歐盟拒絕中國將電動車最低售價定為 3 萬歐元的提議
繼中歐持續就徵稅進行談判，據《路透》報導，歐盟拒絕中國政府提出將進口電動汽車最低售價定為 3 萬歐元的提議，北京方面希望此舉能避免歐盟下個月徵收關稅。(全文詳讀)
東京證交所預計 11 月 5 日延長交易時間 將提前排演
東京證券交易所預計 11 月延長交易時間，交易所表示，將在 11 月 3 日進行一次排練，並於日本時間 11 月 3 日 18:30 左右在日本交易所集團網站上確認一切按計畫進行。(全文詳讀)
亞馬遜開放航空貨運運力給第三方托運人
亞馬遜 (AMZN-US) 正式進入航空貨運出租市場，繼先前向特定公司提供空運服務後，亞馬遜首次向貨運代理商和其他企業開放提供其大型貨運飛機機隊的運力。在亞馬遜包裹生態系統之外為大宗貨物創建直銷管道，使該電商平台能夠挑戰聯邦快遞 (FDX-US) 和聯合包裹服務公司 (UPS-US)，以獲得更大的空運市場。(全文詳讀)
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