美股重點新聞摘要2024年10月08日

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 07:23

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美就業數據、中東局勢推動 美元接近 7 周高點

美元周一 (7 日) 略低 7 周以來高點，此前受到上周五強勁的美國就業數據和中東衝突升級推動大漲。 (全文詳讀)

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Fed 卡什卡里：樂見 9 月非農數據

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週一 (7 日) 表示，聯準會對強勁的 9 月份非農就業報告表示歡迎，因為央行目前的焦點就是就業。(全文詳讀)

10 年期美債殖利率升破 4% 為「不著陸」繫好安全帶

路透：三星電子不考慮分拆晶圓代工業務

三星電子 (Samsung Electronics) 董事長李在鎔周一 (7 日) 向路透表示，公司無意分拆其晶片代工業務及邏輯晶片設計業務。分析師人士稱，由於需求疲軟，這家全球最大記憶體晶片製造商替其他客戶設計和製造晶片業務每年虧損數十億美元，拖累公司整體業績。 (全文詳讀)

亞馬遜 Fire 電視將內建 Freely 串流平台 提高 BBC 和 ITV 普及度

亞馬遜 (AMZN-US) 周一 (7 日) 表示，在達成「具有里程碑意義的協議」後，由 BBC、ITV 和其他英國公共廣播公司支持的新串流媒體服務 Freely 將在 Amazon Fire 電視上提供。 (全文詳讀)

Jefferies 降評蘋果股票 稱 AI 手機期望被誇大