美股重點新聞摘要2024年10月05日

鉅亨網新聞中心 2024-10-05 07:30

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美 9 月非農報告強勁、失業率降溫 經濟軟著陸前景光明

美國 9 月就業人數超預期成長，創今年 3 月以來最大單月增幅、失業率意外下滑，同時薪資加速成長，不僅緩解就業市場惡化擔憂，也降低聯準會 (Fed) 在 11 月再次降息 2 碼 (50 個基點) 的可能性。有分析指出，美國經濟軟著陸前景更加光明，雖然現在認為 Fed 已穩住就業市場仍為時過早，但 11 月會上很有可能只會降息 1 碼。(全文詳讀)

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Fed 傳聲筒：9 月非農報告關上 11 月再次降息 2 碼大門

有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ) 財經記者 Nick Timiraos 周五 (4 日) 在美國 9 月非農數據公布後在社群媒體平台 X 發文表示，這份就業報告可能關上 11 月降息 2 碼 (50 個基點) 的大門。(全文詳讀)

伊朗最高領袖：襲擊以色列僅是對其「最小的懲罰」

伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 周五 (4 日) 在德黑蘭發表談話，強調伊朗向以色列發動飛彈攻擊「合法且正當」，並表示周二對以色列的襲擊僅是「最小的懲罰」。(全文詳讀)

歐盟投票通過對中國進口電動車課徵 45% 關稅

歐盟周五 (4 日) 投票決定對中國製造的純電動車 (BEV) 徵收最終關稅。歐盟於 6 月首次宣布將對中國電動車進口徵收更高關稅，理由是這些汽車「從不公平補貼中受益匪淺」，並對歐洲電動車生產商構成「經濟損害威脅」。(全文詳讀)

谷歌：若法律強迫為內容付費 將停止聯結紐西蘭新聞

傳騰訊與 Guillemot 家族考慮收購 Ubisoft 股價應聲飆漲逾 30%