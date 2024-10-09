美股重點新聞摘要2024年10月09日

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 07:20

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美國 8 月貿易逆差較上月減少逾 10%

由於出口增加和進口下降，美國 8 月貿易逆差大幅收窄，顯示貿易可能對第 3 季經濟成長構成小幅拖累。 (全文詳讀)

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輝達宣傳 Blackwell 晶片能源效率高 盤中股價漲逾 3%

TikTok 有害兒童心理健康 美國多個州提起訴訟

字節跳動 (ByteDance) 旗下 TikTok 周二 (8 日) 面臨美國 13 個州和哥倫比亞特區提起新的訴訟，指控這個受歡迎的社群媒體平台傷害兒童心理健康，還涉嫌經營未經許可的匯款業務。(全文詳讀)

成本太高 美國糖果公司今年萬聖節用軟糖取代巧克力

市場研究公司 Circana 表示，美國糖果公司今年萬聖節減少了商店貨架上的巧克力，轉而大力促銷更便宜的軟糖和甘草糖，例如億滋國際 (Mondelez)(MDLZ-US) 的 Sour Patch Kids 和好時 (Hershey)(HSY-US) 的 Twizzlers Ghosts。(全文詳讀)

歐元區經濟疲軟 歐洲央行將在 10 和 12 月降息 1 碼