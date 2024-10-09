〈美股早盤〉投資人靜待Fed會議紀錄出爐 主要指數平盤波動
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-09 21:40
美股主要指數周三 (9 日) 平盤波動，投資人靜待聯準會 (Fed) 稍晚公布最新會議紀錄，以尋找更多有關利率路徑線索。
截稿前，道瓊工業指數漲近 10 點或近 0.03%，那斯達克綜合指數跌近 30 點或近 0.1%，標普 500 指數跌 0.05%，費城半導體指數跌近 0.7%。
美股開盤前主要指數期貨波動，標普 500 指數期貨下跌 0.1%、那斯達克 100 指數期貨下跌 0.2%，原因是美債殖利率仍保持在 4% 關鍵水準之上，另外投資人也擔心 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 可能面臨反壟斷打擊。
Alphabet 周三開盤前股價跌約 1%，此前美國司法部表示正考慮要求聯邦法官迫使該公司旗下 Google 搜尋引擎出售部分業務。
法國資產管理公司 Carmignac 投資委員會成員 Kevin Thozet 表示，儘管對大型科技公司遭到打壓的擔憂已經存在了一段時間，但實際推動拆分的前景正在打壓市場情緒。
不過 Thozet 淡化了最終的影響，他稱因為當看到 Google 內部這些獨立業務線的單一價值時，投資人可能會認為此舉是明智的。
投資人目前的注意力集中在定於周三晚些時候公布的 Fed 上月會議紀錄上，而美國通膨數據將於周四 (10 日) 公布。10 年期美債殖利率維持在 4% 以上，接近 7 月 31 日以來的最高水準，此前幾天降息預期的減弱引發一輪拋售，殖利率本月已上升逾 25 個基點。
Carmignac 的 Thozet 等人預估，Fed 將在 9 月降息 2 碼 (50 個基點) 後放慢步伐，因為經濟衰退的可能性一方面在下降，而經濟不著陸的可能性在增加。
另一方面，在全球範圍內，決策者正變得更加鴿派。歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員戴加祐 (Francois Villeroy de Galhau) 表示下周極有可能降息；紐西蘭將利率下調 0.5 個百分點加快寬鬆的步伐，而印度央行則開啟 4 年來的首次降息。
至於外匯市場，彭博美元指數 (Bloomberg’s dollar index) 連續第 8 天上漲，創下自 2022 年以來的最佳漲幅，原因是交易員對美國貨幣寬鬆政策的預期有所下降。紐西蘭元跌至七周以來的最低點。
其他消息方面，布蘭特原油期貨跌破每桶 77 美元，美國總統拜登和以色列總理納坦雅胡計劃發表講話，作為華盛頓努力緩和以色列對伊朗飛彈襲擊回應的一部分。
巴克萊銀行 (Barclays Bank Plc) 歐洲股票策略主管 Emmanuel Cau 表示，地緣政治和中國的刺激計畫是讓投資人緊張不安的問題之一，股市情緒受到強勁的美國經濟的廣泛支撐。Cau 受訪時說：「我們聚焦經濟成長和通膨前景，對軟著陸的說法仍感到滿意。」
截至台北時間周三（9 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 34.90 點或 0.08%，暫報 42,045.57 點
- 那斯達克綜合指數下跌 24.06 點或 0.13%，暫報 18,158.86 點
- 標普 500 指數下跌 2.29 點或 0.04%，暫報 5,748.84 點
- 費半下跌 23.59 點或 0.45%，暫報 5,242.51 點
- 台積電 ADR 下跌 0.72% 至每股 184.71 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.045%
- 紐約輕原油下跌 1.35% 至每桶 72.58 美元
- 布蘭特原油下跌 1.41% 至每桶 76.09 美元
- 黃金下跌 0.18% 至每盎司 2,630.70 美元
- 美元指數升至 102.51
焦點個股：
波音 (BA-US) 早盤股價下跌 3.51%，至每股 149.27 美元
波音公司撤回了對 33000 名機械師的合約報價，並表示進一步的談判「目前沒有意義」。這些機械師自 9 月中旬以來一直在罷工。本周談判再次破裂，這意味著罷工還將繼續。標普全球評級日前表示，這次停工將使波音每月損失超過 10 億美元，同時對這家航太巨擘的信用評級發布負面展望。
埃克森美孚 (XOM-US) 早盤股價下跌 0.83%，至每股 121.03 美元
法國巴黎銀行 (BNP Paribas Exane) 分析師預料原油價格將進一步下跌，因此下調 3 家主要石油公司股票評等，其中之一的埃克森美孚是一年多來首次獲得等同「賣出」(Sell) 的評等。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 1.24%，至每股 241.47 美元
中國乘用車協會 (CPCA) 周三公布數據顯示，美國汽車製造商特斯拉 9 月中國製造的電動車銷量年增 19.2%。國產 Model 3 和 Model Y 銷量較上季成長 1.9%。該公司已經公布上季全球交車量，但沒有詳細說明中國的銷售情況。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 8 月批發庫存月增率終值預期 0.2%，前值 0.2%
華爾街分析：
美國銀行表示，第三季將成為選股者的「極佳環境」，標普 500 指數成份股業績將推動該指數收穫很大一部分回報。該行股票和量化策略師認為，衍生性商品市場的定價反映 2021 年以來其數據歷史上單股水準最大的財報發布後隱含波動。同時截至 9 月，企業獲利為標普 500 的 12 個月回報率貢獻了 45%，而在 2022 年至 2023 年的「宏觀主導市場」中，企業獲利倍數遠遠落後於回報率。
高盛表示，繼上周布蘭特原油隱含波動率和買權隱含波動率均大幅上升，本周原油市場地緣政治風險溢價指標小幅下降。不過該行仍預估，在伊朗石油生產中斷的情況下，由於地緣衝突進展仍不確定，布蘭特原油價格每桶最高將上漲 10 至 20 美元。
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