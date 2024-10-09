〈美股早盤〉投資人靜待Fed會議紀錄出爐 主要指數平盤波動

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-09 21:40

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美股主要指數周三 (9 日) 平盤波動，投資人靜待聯準會 (Fed) 稍晚公布最新會議紀錄，以尋找更多有關利率路徑線索。

截稿前，道瓊工業指數漲近 10 點或近 0.03%，那斯達克綜合指數跌近 30 點或近 0.1%，標普 500 指數跌 0.05%，費城半導體指數跌近 0.7%。

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Alphabet 周三開盤前股價跌約 1%，此前美國司法部表示正考慮要求聯邦法官迫使該公司旗下 Google 搜尋引擎出售部分業務。

法國資產管理公司 Carmignac 投資委員會成員 Kevin Thozet 表示，儘管對大型科技公司遭到打壓的擔憂已經存在了一段時間，但實際推動拆分的前景正在打壓市場情緒。

不過 Thozet 淡化了最終的影響，他稱因為當看到 Google 內部這些獨立業務線的單一價值時，投資人可能會認為此舉是明智的。

投資人目前的注意力集中在定於周三晚些時候公布的 Fed 上月會議紀錄上，而美國通膨數據將於周四 (10 日) 公布。10 年期美債殖利率維持在 4% 以上，接近 7 月 31 日以來的最高水準，此前幾天降息預期的減弱引發一輪拋售，殖利率本月已上升逾 25 個基點。

Carmignac 的 Thozet 等人預估，Fed 將在 9 月降息 2 碼 (50 個基點) 後放慢步伐，因為經濟衰退的可能性一方面在下降，而經濟不著陸的可能性在增加。

另一方面，在全球範圍內，決策者正變得更加鴿派。歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員戴加祐 (Francois Villeroy de Galhau) 表示下周極有可能降息；紐西蘭將利率下調 0.5 個百分點加快寬鬆的步伐，而印度央行則開啟 4 年來的首次降息。

至於外匯市場，彭博美元指數 (Bloomberg’s dollar index) 連續第 8 天上漲，創下自 2022 年以來的最佳漲幅，原因是交易員對美國貨幣寬鬆政策的預期有所下降。紐西蘭元跌至七周以來的最低點。

其他消息方面，布蘭特原油期貨跌破每桶 77 美元，美國總統拜登和以色列總理納坦雅胡計劃發表講話，作為華盛頓努力緩和以色列對伊朗飛彈襲擊回應的一部分。

巴克萊銀行 (Barclays Bank Plc) 歐洲股票策略主管 Emmanuel Cau 表示，地緣政治和中國的刺激計畫是讓投資人緊張不安的問題之一，股市情緒受到強勁的美國經濟的廣泛支撐。Cau 受訪時說：「我們聚焦經濟成長和通膨前景，對軟著陸的說法仍感到滿意。」

截至台北時間周三（9 日）21 時許：

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤股價下跌 3.51%，至每股 149.27 美元

波音公司撤回了對 33000 名機械師的合約報價，並表示進一步的談判「目前沒有意義」。這些機械師自 9 月中旬以來一直在罷工。本周談判再次破裂，這意味著罷工還將繼續。標普全球評級日前表示，這次停工將使波音每月損失超過 10 億美元，同時對這家航太巨擘的信用評級發布負面展望。

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤股價下跌 0.83%，至每股 121.03 美元

法國巴黎銀行 (BNP Paribas Exane) 分析師預料原油價格將進一步下跌，因此下調 3 家主要石油公司股票評等，其中之一的埃克森美孚是一年多來首次獲得等同「賣出」(Sell) 的評等。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 1.24%，至每股 241.47 美元

中國乘用車協會 (CPCA) 周三公布數據顯示，美國汽車製造商特斯拉 9 月中國製造的電動車銷量年增 19.2%。國產 Model 3 和 Model Y 銷量較上季成長 1.9%。該公司已經公布上季全球交車量，但沒有詳細說明中國的銷售情況。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月批發庫存月增率終值預期 0.2%，前值 0.2%

華爾街分析：

美國銀行表示，第三季將成為選股者的「極佳環境」，標普 500 指數成份股業績將推動該指數收穫很大一部分回報。該行股票和量化策略師認為，衍生性商品市場的定價反映 2021 年以來其數據歷史上單股水準最大的財報發布後隱含波動。同時截至 9 月，企業獲利為標普 500 的 12 個月回報率貢獻了 45%，而在 2022 年至 2023 年的「宏觀主導市場」中，企業獲利倍數遠遠落後於回報率。