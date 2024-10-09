國際油價續跌 供應強勁抵消對中東地緣政治、颶風擔憂

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-09 23:30

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國際油價周三 (9 日) 延續前一交易日頹勢繼續走跌，原因是需求減弱和美國庫存增加，抵消中東衝突和颶風造成的供應中斷擔憂。

截稿前，12 月交割的布蘭特原油期貨下跌 1.23%，至每桶 76.23 美元；11 月交割的西德州原油期貨下跌 1.13%，至每桶 72.74 美元。

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由於真主黨和以色列可能停火，布蘭特與西德州原油價格昨 (8 日) 下跌逾 4%，不過市場仍對以色列可能襲擊伊朗石油基礎設施持謹慎態度。

Onyx Capital Group 研究主管 Harry Tchilinguirian 表示：「儘管目前中東緊張局勢加劇，但人們很容易忘記，由於以中國為中心的持續看空宏觀敘事，石油市場非常容易受到回檔的影響。」

中國日前表示，對實現全年經濟成長目標「充滿信心」，但沒有推出更強有而力的財政措施，這讓原本指望中國經濟得到更多支持的投資人感到失望。投資人一直擔心經濟成長緩慢會抑制中國的燃料需求，該國是全球最大的原油進口國。

與此同時，疲軟的需求持續支撐著基本前景。美國能源情報署 (EIA) 昨日下調 2025 年的需求預測，因為中國和北美經濟活動疲軟。

市場消息人士引述美國石油協會 (American Petroleum Institute, API) 昨日公布的數據稱，上周美國原油庫存增加近 1,100 萬桶，遠高於分析師的預期。

石油經紀公司 PVM 的 John Evans 表示：「這樣的背景掩蓋了目前油價的戰爭溢價，但如果以色列採取不可想像的行動，瞄準伊朗的石油產業，則無視油價將會發生什麼，確實是個勇敢的人。」

投資人正在等待美國總統拜登和以色列總理納坦雅胡就中東地區日益加劇的衝突進行會談的進展。

這個產油地區一直處於高度戒備狀態，以防以色列對上周伊朗飛彈襲擊的任何回應。伊朗飛彈攻擊是為報復以色列在黎巴嫩的軍事行動升級。

根據外媒彙編的數據，10 月份迄今，布蘭特原油的每日平均交易區間為 3.73 美元，這是自 2022 年 12 月以來同期最大的一個月。

油價劇烈波動的同時，石油選擇權市場也活躍起來。過去 10 天平均每天有近 2.5 億桶看漲看漲選擇權易手創下紀錄，因交易商尋求防範波動加劇和油價飆升。