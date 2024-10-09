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宣德9月、Q3營收創新高 訂單能見度達明年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-09 21:51

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宣德董事長蔡鎮隆。(鉅亨網資料照)

連接器廠宣德 (5457-TW) 公告 9 月營收 25 億元，月增 5.3%、年增 43.7%；第三季營收 71.07 億元，季增 45.2%、年增 42.8%，分創單月、單季新高，宣德表示，目前接單能見度可至明年且持續接洽更多新的客戶群。

累計宣德前 9 月營收 161.57 億元，年增 28.1%。宣德表示，9 月、第三季營收創高，主要是受惠美系客戶新手機、新款耳機連接器及機構件拉貨，加上網通與組裝穩定出貨，多項產品齊發下，持續朝年營歷史新高的目標邁進。


宣德表示，除美系客戶之外，網通及工業用組裝客戶均持續出貨，訂單可一路延伸至明、後年，明年目標在提升生產效率與獲利，將持續投資在產品開發及製程能力。

累計宣德前 9 月產品營收占比來看，分別為連接器相關佔 43.5%、射出成形模組 30.1%、組裝貼合 20.3%、其他占 6.7%。法人看好，美系客戶新手機及穿戴裝置需求出貨穩定，後續隨著英、中文的 AI 版本陸續問世，可望帶旺銷售。

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宣德連接器iPhone營收

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