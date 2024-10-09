〈電子五哥營收〉和碩受惠iPhone 16上市 9月營收月增逾2成站回千億大關

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-09 17:19

‌



和碩 (4938-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收達 1092.4 億元，受惠蘋果(AAPL-US)iPhone 16 上市，加上第三季傳統旺季來臨，9 月營收重新站回千億關卡，且月增超過 2 成。

和碩 9 月營收 1092.4 億元，月增 23.5%，年減 17.7%；第三季營收 2942.97 億元，季增 16%，年減 21.7%；累計今年前三季營收 7983.45 億元，年減 12.7%。

‌



筆電出貨方面，和碩 9 月出貨 80 至 85 萬台，月對月、年對年皆約略持平，第三季筆電出貨 250 萬台，季增 25%，約年減 2%。

和碩表示，旗下三大產品線包括資訊產品、消費性產品以及通訊產品出貨皆較第二季成長，資訊產品與消費性產品出貨表現優於預期，通訊產品更繳出雙位數成長的表現。至於最新展望，則將於第三季法說會時釋出。

和碩也搶進光通訊領域，昨 (8) 日宣布首度揮軍參與 IOWN(Innovative Optical Wireless Network) 會員大會，為展示最新的光網路的 400G Transponder/Muxponder 產品，和碩將在 IOWN 展示開放和解構式的硬體平台「Endeavor」。

和碩說明，Pegatron 400G Transponder/Muxponder 「Endeavor」是一個開放平台，硬體和軟體皆可解構，允許營運商建構具有 TIP OOPT 相容互通性的完整解決方案。 此外，透過支援開源和商業軟體，Endeavour 基於 Linux 的平台可與 ONIE 等開源軟體和非專有商業 NOS 整合使用。