貨櫃三雄9月營收連袂減 月減幅2成上下

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-09 18:28

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由於運價修正，貨櫃航商陸續公布 9 月營收呈現衰退，陽明 (2609-TW) 今 (9) 日公布 9 月合併營收為 216.2 億元，月減 16.07%，終結連 4 增，但仍年增 77.1%，萬海 (2615-TW) 為 149.66 億元，月減 22.88%，呈連 2 減，但年增 81.57%。

而長榮 (2603-TW) 日前率先海運業者公布的 9 月合併營收，來到 446.37 億元，月減 16.27%，也是連 2 月下滑，仍年增 82.41%。

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據 Alphaliner 統計，儘管今年以來新船交付逾 230 萬 TEUS，但貨櫃船舶閒置率仍處於低點，截至今年 9 月 23 日，全球僅 0.6%(約 19.6 萬 TEUS) 貨櫃船為純閒置狀態，而過去 9 個月平均僅 0.7% 貨櫃船處純閒置狀態，低於疫情同期水準 (2021 年 0.9%；2022 年 0.8%)，顯示貨櫃船已充分利用，法人解讀，此應有助近期運價探底。

陽明認為，近期經濟合作暨發展組織 (OECD) 發布最新世界經濟展望報告，微幅上調今年全球 GDP 成長將至 3.2%，全球經濟可望穩定復甦，但地緣政治緊張、貿易壁壘等因素，對整體經貿發展的不利影響，仍需持續關注。

萬海則說明，因市場運價修正、颱風影響船期導致部分出貨遞延，9 月營收較上月減少，但較去年同期仍有顯著增加。

展望第四季，萬海預期，在新年假期和農曆春節備貨需求下，貨量將穩健增長，會適時調整船舶配置來優化經營成效。