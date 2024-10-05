智慧能源周登場、電價調漲、美東港口罷工落幕 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-05 10:10

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智慧能源周原定於周三 (2 日) 開幕，不過受到山陀兒颱風影響，延至周五 (4 日) 登場；經濟部電價費率審議會於周一 (30 日) 拍板，工業用電平均調漲 12.5%，民生用電則凍漲；美東港口於美東時間 1 日罷工，並於 4 日凌晨停止罷工，以下為本周大事回顧：

國際智慧能源週開展 480 家廠商參與創歷史新高

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Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週與 Net-Zero Taiwan 台灣國際淨零永續展本周即將開展，周一 (30 日) 舉行展前記者會，外貿協會秘書長王熙蒙表示，今年展覽共有 480 家廠商參展、使用 1625 個展位，展覽規模為歷年最大，成長幅度達 30%。

〈智慧能源週〉綠電客戶再新增半導體大廠 雲豹能源明年轉供量上看 4.5 億度

能源供應商雲豹能源 (6869-TW) 周五 (4 日) 參與 Energy Taiwan，發言人張建偉表示，隨著工業用電價格平均上漲 12.5%，與綠電價格進一步收斂，帶動近期綠電需求持續增加，10 月也再新增一家半導體大廠客戶，預期明年綠電轉供量將達 3 至 4.5 億度，較今年成長 76% 至 165%。

此外，張建偉也表示，日前共斥資新台幣約 2.76 億元併購寰宇第一，取得 100MW 嘉義漁電共生案場，同時也積極佈局海外，目前菲律賓進度最快，且容量高達 500MW 至 1GW，將陸續貢獻營收。

〈智慧能源週〉大同電力事業在手訂單達 150 億 持續布局海外

大同 (2371-TW) 周五 (4 日) 參展智慧能源周，總經理沈柏延接受媒體訪問，透露目前大同旗下電力事業在手訂單達 150 億元，且將持續布局海外，並聚焦東南亞、日本與美國市場，進一步拓展電力事業。

〈電價調漲〉10/16 起產業用電調漲 12.5% 民生內需產業凍漲 影響今年 CPI 0.03%

經濟部周一（30 日）召開 113 年第 2 次電價費率審議會，審議下半年的電價費率。審議會決議就台電原提案產業用電調漲 14%，調整為平均調漲 12.5%，調漲後為 4.29 元 / 度，並同時針對用電或產值衰退的產業採分級制，採凍漲或減半調漲 7%，調整後電價將從 10 月 16 日開始實施，實施新電價至年底僅 2.5 個月，換算對今年物價 CPI 影響為 0.03 個百分點。

美東碼頭罷工落幕

美國海運聯盟 (US Maritime Alliance, USMX) 與國際碼頭工人協會 (The International Longshoremen’s Association, ILA) 於過去 24 小時就勞資議題進行協商，惟合約屆期前勞資雙方仍無法達成共識，ILA 於美東時間 10 月 1 日零時起關閉美國東岸和墨西哥灣海岸所有港口，展開罷工，陽明 (2609-TW) 說明，目前尚無跡象顯示罷工何時結束、或何時恢復正常。

中東衝突進入新階段 以色列開始對黎巴嫩發動「針對性」地面攻擊

以色列軍方表示，已開始對黎巴嫩南部發動「針對性」地面襲擊，力圖殲滅真主黨，這意味著中東衝突進入新階段。