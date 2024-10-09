華碩9月、Q3品牌營收雙創歷史新高 PC全球市占超越蘋果成第四

PC 品牌廠華碩 ( 2357-TW ) 今 (9) 日公告 9 月營收為 620.6 億元，受益於 PC 產品以及 AI 伺服器出貨暢旺，單月營收創近 17 年新高，前 3 季營收為 4,331.33 億元，年增近 2 成；9 月及第 3 季品牌營收則雙創新高。此外，第 3 季 PC 出貨年增 10%，在全球 PC 市占率超過蘋果 ( AAPL-US ) 成第四大。

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在品牌營收方面，華碩 9 月品牌營收 588 億元，年增 29%，第 3 季品牌營收 1567 億元，年增 24%，9 月單月與第 3 季單季品牌營收同創歷史新高。第 3 季華碩持續達成優於市場的成長動能，於多項產品線實現逾雙位數百分比的年增長。電競筆電出貨量優於預期，進一步擴大與強化電競品牌領導地位。

IDC 調查指出，華碩第三季 PC 出貨量達 550 萬台，較去年同期大幅成長 10%，市占率從 7.0% 提升至 7.9%，是前五大品牌中唯一實現兩位數成長的廠商，也因此順利搶下全球市占第 4 的寶座，而市場領導者聯想則微幅成長 3%，惠普僅增 0.4%，戴爾則下滑 4%，蘋果下滑 2.2%。