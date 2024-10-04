美國碼頭工人同意暫停罷工至明年1月15日 並協商新約

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-04 13:15

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美國工會國際碼頭工人協會 (ILA) 周四 (3 日) 宣布，與代表運輸公司和碼頭營運商的美國海運聯盟 (USMX) 達成臨時協議，協會同意將合約延長至 1 月 15 日，同時繼續與雇主就新合約進行集體談判。

ILA Local 333 主席 Scott Cowan 表示：「罷工已經結束。」他補充說，碼頭工人在停工 3 天後，將於周五早上重返工作崗位裝卸貨物。

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一位了解協議的人士表示，港口將 6 年內的薪資漲幅從約 50% 提高到 62%。這名人士不願透露姓名，因為協議是暫定的。做為批准最終合約的一部分，任何加薪都必須得到工會成員的批准。

本周二，工會因工資和從緬因州到德州 36 個港口的任務自動化問題的爭議，而在合約到期後舉行罷工。這次罷工發生在港口假日購物季的高峰期，這些港口處理進出美國的船隻大約一半的貨物。

如果罷工持續超過幾周，就會增加商店貨架上商品短缺的風險。不過，大多數零售商因預計碼頭工人將罷工，而提前備貨或發貨。

過去幾天，數十艘載有貨櫃和汽車的船隻停泊在紐約、南卡羅來納州和維吉尼亞州等主要貿易中心的海岸附近。分析師稱，港口關閉 3 天造成的積壓貨物可能需要 12 天才能清理完畢。