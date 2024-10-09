凱基金楊文鈞：股價回升仍被低估 不放棄併購拓規模

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-09 18:32

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凱基金控 (2883-TW) 股票名稱正式更名，總經理楊文鈞今 (9) 日受訪時指出，台灣金融機構分行數以 100 家最為適宜，坦言過去 6 年一直有在找尋併購標的，不放棄任何好的機會，只有 50 家分行就要「兩條腿走路」，辛苦一點經營，但香港分行若能成功申設，將是一大助益；談及凱基金市值，楊文鈞直言，近日股價回升到每股淨值左右，還是覺得被低估了，但更在乎的是，集團策略及方向是否受到投資人認同。

楊文鈞表示，凱基金控及旗下子公司未來將發揮 ONE KGI 精神，以「大哥幫小弟」的方式，提供一站式的客戶服務。不過，他坦言，凱基銀行規模較小，當各子公司資源帶進來後，銀行的盤子 (規模) 不夠大時，可能就接不了那麼多，假設有 15000 個保險業務員都要來開戶，那銀行可能就人仰馬翻了，或者是附近根本沒有自家分行，這是很大的問題。

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媒體問及，銀行最適分行家數應為多少？楊文鈞認為，以台灣整體市場來看，100 家較為妥適，但並非指凱基銀行。

媒體追問，凱基銀要自發成長到百家分行幾乎不可能，是否有在找尋併購標的，楊文鈞坦言，上次離開開發金就已經有在看，過去 6 年一直都有，從來不放棄任何好的機會；至於先前傳出的京城銀行是否有興趣？楊文鈞僅回應，很多東西不講是有原因的，不僅是對我們公司負責，也對對方負責。

未來一年內，是否有機會看到凱基金的第一宗併購案？楊文鈞回應「不敢這麼說，但這是我的目標」，他強調，任何事情都有機會，但很多都是有機會沒把握。

至於併購是否是擴展銀行規模最快的方法？楊文鈞說「要用兩條腿走路」，也就是說，雖然 100 家左右分行數最好，但並不是說 50 家不能做，可能比較辛苦一點，有 50 家的做法、也有 100 家的做法，我們都在努力，尤其現在數位科技發展這麼好，所以說不是不能做，就是比較辛苦，且從客戶角度來看，他可能已經不記得上次去分行是什麼時候了，但你必須要有，去不去是他的事，這才是我們挑戰的目標。

在海外布局上，楊文鈞透露，香港分行目前在申設當中，進行還算順利，凱基證券在香港、新加坡、泰國已經營多年，擁有很多好的優質客戶，當時在做財富管理時，缺點就是我們沒有一個國外的分行，因此，這一塊是我們發展的重點，就是銀行帶給證券的好處。

楊文鈞進一步指出，台灣經濟以外銷出口為主，如果沒有國外分行的話，很多聯貸就無法擔任主辦銀行，只能協辦，好的生意沒辦法承作，有了香港分行以後，會是很大的助益，不只是開一個分行而已，真的是在質變上會有一些幫助，端看各家台資銀行，幾乎每一家在香港的分行都有賺錢。