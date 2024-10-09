凱基金控宣告全新品牌承諾「在乎你的在乎」 以ONE KGI策略打造全方位金融服務

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-09 13:24

‌



擁抱心起點，開啟新未來！凱基金控（原「中華開發金控」）今（9）日舉辦更名記者會，除了宣布本月 9 日起股票名稱正式更名為凱基金控外，也宣告嶄新品牌承諾「在乎你的在乎」，凱基金控及集團旗下子公司將發揮 ONE KGI 的精神，以全方位金融服務陪伴客戶，成為客戶累積財富並實踐人生夢想的最佳後盾。

凱基金控自成立以來，始終秉持與台灣產業共同成長的使命，並由台灣第一家專注「直接投資」與「企業融資」的工業銀行，逐步發展成為現在擁有壽險、銀行、證券、投信、私募股權五大完整引擎的全方位金融集團。集團經營逾 60 年來，不變的是對客戶的貼心關懷與始終追求卓越的使命。隨著金融環境變遷與客戶需求多樣化，凱基金控集團在投資、保險及資產管理等多元領域皆穩健發展，凱基金控將繼續推動 ONE KGI 策略，積極整合旗下子公司資源與服務，為客戶提供更為便捷高效的金融體驗，並不斷超越客戶與股東的期待，展現永續經營的承諾，並以更年輕化的品牌形象，展現專屬於凱基金控的活力與自信。位居大中華區產業投資領導地位的子公司中華開發資本，將沿用現有品牌名稱，傳承「中華開發」與產業共同成長的使命，持續為經濟發展貢獻力量。

‌



在今天的記者會中，凱基金控也揭曉全新品牌承諾「在乎你的在乎」，呼應凱基金控溫暖且充滿活力的品牌形象，象徵凱基金控不僅是全方位金融服務專家，所提供的多元金融服務，都是圍繞客戶的需求而打造。無論是在追求財富自由的過程上，還是實現人生理想的旅程中，凱基金控都將全力以赴，成為每一位客戶的堅實夥伴。