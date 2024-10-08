歡慶凱基金控更名 凱基銀推美元定存最高6%、台幣優利2%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-08 12:17

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凱基銀行歡慶母公司凱基金控 (原中華開發金控) 更名，推出重磅理財加碼優惠方案，即日起至今年 10 月 31 日止，透過行動銀行 APP、電話客服、分行臨櫃等通路申辦美元高利定存，最高可享年利率 6%；年底前承作新台幣高利活存年利率最高 2%，享存入金額無上限。

凱基銀行表示，觀察各國貨幣政策，預計美國今年有機會共降息 4 碼、歐元區共降息 3 碼，而日本則持續呈現升息態度。考量各國貨幣強弱格局不一的情況下，建議民眾在外幣配置上，可以流動性與實用性最高的美元為主、歐元與日元為輔，享受高息收益。

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凱基銀行滿足客戶多元理財配置的需求，推出優於市場平均的美元高利定存專案，即日起至 10 月 31 日止，透過行動銀行 APP、客服、分行申辦，提供 3 個月、6 個月的定存方案。單筆最低起存只要 10000 美元，最高可享三個月期 6%、六個月期 5.1% 的優惠利率。

因應年底出遊熱潮，凱基銀行也同步推出換匯優存專案，涵蓋美元、日元、歐元三種幣別，不論是要到日本賞楓葉、去歐洲度過浪漫聖誕節，都可以提前換匯。即日起至 12 月 31 日止，以任一幣別，轉換至美元、日元或歐元，並同時辦理定存，即可享 7 天 10% 的優惠利率。此外，美元、歐元起存額分別只要 1000 美元或歐元，日元則是 10 萬日元，小額換匯輕鬆無負擔，在享受高利率收益的同時，可以降低換匯成本，實現雙重收益。