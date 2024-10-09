台積電9月營收創次高 Q3營收7596億元飛越財測寫新高

晶圓代工大廠台積電 ( 2330-TW )( TSM-US ) 今 (9) 日公佈 9 月營收為 新台幣 2,518 億 7,300 萬元，改寫歷史單月次高，月增 0.4%，年增 39.6%，第三季營收為 新台幣 7,596 億 9,243 萬元，創下單季新高，也超越財測高標 7,540 億元，季增 12.8%，年增 39%，累計前三季營收為 新台幣 2 兆 258 億 4,700 萬元，年增 31.9%。

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除了先進製程報捷，台積電先進封裝 CoWoS 產能同樣供不應求，受惠輝達 (NVDA-US) 等 AI 晶片需求續強，且外資看好，台積電在先進封裝的優勢將不斷延續，預計 2026 年來自封裝相關業務的營收將突破 250 億美元，將與 5 奈米家族營收貢獻相當，成長前景看旺。