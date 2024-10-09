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台積電9月營收創次高 Q3營收7596億元飛越財測寫新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-09 14:29

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

晶圓代工大廠台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (9) 日公佈 9 月營收為新台幣 2,518 億 7,300 萬元，改寫歷史單月次高，月增 0.4%，年增 39.6%，第三季營收為新台幣 7,596 億 9,243 萬元，創下單季新高，也超越財測高標 7,540 億元，季增 12.8%，年增 39%，累計前三季營收為新台幣 2 兆 258 億 4,700 萬元，年增 31.9%。

台積電原預估，第三季美元營收 224-232 億美元，以美元兌新台幣 32.5 元計算，新台幣營收約 7280-7540 億元，實際表現則超出財測高標約 56 億元。


台積電第三季受惠蘋果新機 iPhone 16 系列上市，挹注 3 奈米產能利用率，加上聯發科 (2454-TW) 與高通 (QCOM-US) 的旗艦級手機晶片進入備貨階段，以及 AI 晶片需求延續，先進製程 5 奈米與 3 奈米產能滿載。

除了先進製程報捷，台積電先進封裝 CoWoS 產能同樣供不應求，受惠輝達 (NVDA-US) 等 AI 晶片需求續強，且外資看好，台積電在先進封裝的優勢將不斷延續，預計 2026 年來自封裝相關業務的營收將突破 250 億美元，將與 5 奈米家族營收貢獻相當，成長前景看旺。

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台積電先進封裝先進製程營收單季新高

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