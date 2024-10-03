逾六周低點！石破茂轉鴿日元今持續走貶 但專家仍估日央行有望維持升息周期

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-03 13:41

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日元兌美元美元 / 日元 (USDJPY) 今 (3) 日貶值逾 0.2% 至 146.8 日元附近，創逾六周新低，主要因為日本新任首相石破茂與日本央行總裁植田和男昨日會面後發表鴿派言論，加上美國就業數據強勁增強聯準會 (Fed) 不會急於降息的預期。

受石破茂暗示不會進一步升息的影響，日元兌美元昨日貶至 147.15 日元，盤中更創下 2022 年 6 月以來的單日最大跌幅紀錄，但市場分析師對日本央行 (BOJ) 長期政策的預期並未改變。

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穆迪分析公司資深經濟學家 Stefan Angrick 告訴《CNBC》說：「這種轉變尤其值得注意，因為首相長期以來一直批評過去的自民黨政府，包括已故前首相安倍晉三政府的貨幣寬鬆政策。我仍然看好日本央行在 10 月升息。」他並指出，BOJ 上月會議記錄顯示仍對經濟持樂觀看法。

根據 LSEG 數據，今日期貨市場數據暗示 BOJ 在年底前升息 10 個基點的機率不到 50%。

BOJ 委員野口旭今日上午說，BOJ 必須有耐性地維持寬鬆貨幣政策，因要消除公眾認為未來物價不會大幅上漲的看法仍需要一些時間。

BOJ 將於 10 月 30 日至 31 日開會，屆時也將提供最新的成長和物價季度預測，今年最後一場會議則將在 12 月舉行。

法國農業信貸銀行宏觀策略師 Ken Matsumoto 說，隨著經濟和通膨前景步入正軌，市場預估 BOJ 將在即將召開的 10 月會議上再次提高政策利率，但石破茂週一 (9 月 30 日) 宣布將於 10 月 27 日舉行大選，這讓降息計畫偏離軌道，BOJ 可能會在明年 1 月會議才升息。

MRB Partners 固定收益策略師 Mazen Issa 亦稱不排除 BOJ 在今年底前再次升息，不然就是在明年初升息。「我們預估日元進一步貶勢將會有限。」

野村證券首席外匯策略師後藤祐二郎則指出，基本面仍顯示 BOJ 料將於 2025 年升息，但具體時間應取決於三個因素，也就是日元進一步走軟、美國避免硬著陸、美國經濟即便在 11 月選後也能保持穩定。