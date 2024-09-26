會議記錄顯示 日本央行委員對升息步伐存在分歧

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-26 09:43

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日本央行 7 月底會議紀錄顯示，委員對於應以多快的速度升息存在分歧，顯示下一次升息的時間存在不確定性。

會議記錄指出，九名委員中至少有兩人認為有進一步升息的空間，其中一人表示日本央行應「及時、漸進」地提高借貸成本，以避免之後面臨經濟衰退而被迫迅速升息。

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另一名委員表示，一旦確認企業增加資本支出、薪資和價格，日本央行就必須進一步升息。然而，其他一些人警告不要太快地逐步取消刺激措施。

亦有委員認為「貨幣政策正常化本身不是目的」，並補充說日本央行必須監控各種風險並謹慎行事。

還有一位委員指出，日本央行應避免市場對未來升息的預期過度上升，因為通膨預期尚未穩定在 2% 的目標，物價仍然容易受到下跌風險的影響。