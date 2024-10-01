日銀9月會議記錄顯示：官員態度轉鴿 升息態度謹慎

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-01 15:27

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日本央行 9 月會議紀錄顯示，政策官員討論了對近期升息保持謹慎的必要性，其中有些官員對金融市場的不穩定性和美國經濟前景，表達了憂慮。

紀錄顯示，即使是支持升息者也呼籲，在扣動板機時要有耐心，這凸顯了九名官員的鴿派轉變，這也降低了 10 月份升息的可能性。

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一位官員在 9 月會議上表示，「如果能確認我們的前景不會出現大幅下調，那麼升息最好是不要等太久時間」，並強調「升息本身不應該是目的」，呼籲需要等待適當的時機來調高借貸成本。

另一種觀點顯示，鑑於經濟和市場的不確定性，日本央行目前不宜進一步升息，因為這樣做可能表明該行正在轉向全面的貨幣緊縮週期。

第三種意見則表示，海外經濟不確定性有所增加，暫時應密切關注海外和市場動態，「升息可以等到這些不確定性消除之後再進行。」

第四種意見表明，在實施貨幣政策時，有必要適當考慮日本經濟的下行風險，並仔細監測數據，突顯了日本央行的重點正在從通縮的風險，轉向支援脆弱的復甦。

在 9 月的會議上，日本央行將短期利率維持在 0.25% 水準不變，行長植田和男表示，該行仍可以花時間觀察全球經濟不確定性。此顯示央行並不急於進一步提高借貸成本。