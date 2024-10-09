中美商務部長通話 中方嚴正關切美國限制網聯車

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-09 08:30

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中國商務部部長王文濤周二（8 日）同美國商務部長雷蒙多通話，雙方圍繞落實中美元首舊金山會晤重要共識，就各自關心的經貿問題進行坦誠、深入、務實的溝通。

王文濤表示，去年 11 月兩國元首在舊金山舉行歷史性會晤，為中美經貿關係發展指明方向。兩國商務部在部長級、副部長級和司局級層面保持密切接觸，在擴大合作、管控分歧、解決企業具體關注等方面取得積極進展。

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王文濤說，中美經貿關係應成為兩國的壓艙石。中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上，與美方共同落實好元首會晤共識，推動中美經貿關係重回正確軌道。

王文濤重點就美對華半導體政策、限制中國網聯車等表達嚴正關切。

王文濤強調，釐清經貿領域國家安全邊界尤為必要，有利於維護全球供應鏈安全穩定，為兩國業界合作創造良好政策環境。

中方敦促美方重視中國企業的具體關切，及早取消對中國企業的制裁，並改善中國企業在美營商環境。