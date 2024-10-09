中東危機持續升級！以色列總理：擊斃真主黨首腦2名接班人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-09 14:00

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以色列總理尼坦雅胡周二（8 日）表示，已經擊斃兩名黎巴嫩真主黨前領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）的接班人。

尼坦雅胡說，已經削弱真主黨的力量，打死數千名真主黨武裝人員，包括「納斯魯拉本人、納斯魯拉的繼任者，以及繼任者的繼任者」。

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「今天，真主黨比過去幾年來都要弱。」他說。不過，他未提及這兩名繼任者的姓名。

以色列媒體認為，尼坦雅胡此番言論，是證實以軍已經擊斃真主黨高階領導人薩菲丁，該人曾被外界普遍視為是納斯魯拉的接班人。目前真主黨尚未確認薩菲丁的生死狀況。

與此同時，以色列向黎巴嫩南部部署了第四個師，擴大對真主黨的地面進攻。

以色列國防軍當天宣布，已經把有限、有針對性的行動，擴大到黎巴嫩西南部，第 146 預備師前一天已被調到黎巴嫩南部，參與地面軍事行動，這是以軍在黎巴嫩境內的地面軍事行動中投入的第四個師。

此前，以軍第 98 師、第 36 師和第 91 師三個常備師，已在黎巴嫩南部參戰。加上以軍新增派的第 146 預備師，以軍部署在黎巴嫩境內的兵力可能超過 15,000 人。

以色列軍方周二表示，過去 24 小時對黎巴嫩南部真主黨地下設施的猛烈空襲，至少擊斃 50 名武裝分子，包括六名分區指揮官和地區官員。

真主黨不甘示弱，當天也朝以色列北部發射了 100 多枚火箭彈，以色列主要城市海法拉響了警報。

此外，上周伊朗向以色列發射了 200 枚飛彈後，警告以色列不要發動任何報復性襲擊。伊朗外長阿拉格希指出，建議以色列不要考驗伊朗的決心，如果發生任何針對伊朗基礎設施的襲擊，伊朗的反擊只會更加激烈。

伊朗軍方知情人士周二稱，軍方至少已經準備了「10 個方案」，以因應以色列可能採取的軍事行動。

另據美國《Axios》周二報導，4 名美國官員透露，最近幾周拜登政府愈加不信任以色列政府在軍事、外交等方面的言論。

一名美國官員表示：「我方現在對以色列的信任度很低，這是有原因的」。