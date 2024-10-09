就是好想買！ACT提高收購價20% 7-Eleven母公司股價大漲12%

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-09 10:37

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彭博社引述知情人士報導，加拿大零售巨頭 Alimentation Couche-Tard(ACT) 將收購 7-Eleven 母公司 Seven & i 控股的金額提高至 470 億美元，Seven & i 控股周三 (9 日) 股價一度飆漲 12%。

報導指出，Couche-Tard 上月向 Seven & i 控股提出了每股 18.19 美元的新潛在收購價格，較昨天股價高出約 20%，新的出價將使這家 Seven & i 控股的估值達到 7 兆日圓（472.7 億美元）%。

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知情人士補充說，自提出新報價以來，尚未進行任何實質談判。

先前 Couche-Tard 提出以每股 14.86 美元現金收購 Seven & i 控股的所有流通股，交易價值達到約 387 億美元。但 Seven & i 拒絕了這項收購要約，並稱該筆交易「嚴重低估」了該公司的價值。

Couche-Tard 再度出價，顯示並沒有放棄收購的努力。而這份收購案，也被視為日本大企業是否認真看待官方促進企業活力的指標。

過去一周有消息指出，Seven & i 控股準備重組業務，包括出售最早創設的伊藤洋華堂經營權和超市事業，以及部分 Seven Bank 的股份。