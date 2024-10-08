10月22日掛牌上市！傳現代印度分公司IPO下週一啟動 將募資30億美元

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-08 17:10

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現代汽車印度公司距離在印度 IPO 又近了一步，根據母公司現代汽車今 (8) 日向監管機構提交的文件，將在現代汽車印度公司的 IPO 中出售手中持有的 1.42 億股股票，之後仍將持有現代汽車印度公司 6.7 億股，持股比率仍為 82.5%。

《路透社》援引不願具名的消息人士報導，現代汽車印度公司 IPO 將於下週一 (14 日) 開始接受認購，定價可能在每股 1865 至 1960 盧比(約 714 至 747 台幣）之間，將募集 30 億美元，估值將達 190 億美元(約 6170 億台幣)。

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三位知情人士透露，此次 IPO 將於下週一向大型機構投資人開放認購，並在 10 月 15 日至 17 日期間邀請零售和其他類別的投標，並在 10 月 22 日在孟買交易所掛牌上市。

現代汽車印度公司此次 IPO 若順利，將成為 2003 年風神鈴木 (Maruti Suzuki) 上市以來，印度股市再有汽車製造商公開上市。

現代汽車不會在此次 IPO 中發行新股，母公司現代汽車將透過所謂的「要約出售」(OFS) 途徑向散戶和其他投資者出售全資子公司最多 17.5% 的股份。

另據印度財經網站《Moneycontrol》，現代汽車印度公司 IPO 規模估計將達 2500 億盧比，有望成為印度史上最大規模 IPO，超過 2022 年人壽保險公司的 2100 億盧比。

印度目前是全球第三大汽車市場，更重要的是，印度股市指數從 2019 年迄今翻倍上漲，但同期南韓股市僅上漲 30%。

透過這次子公司上市操作，現代汽車將更有機會在印度獲得更多資金，進一步拓展投資。