〈進出口統計〉連11紅！9月出口年增4.5% 對美出口占比24.1%創25年同期高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-08 18:56

‌



財政部今 (8) 日公布 9 月海關進出口貿易初步統計， 9 月出口 405.7 億美元，較上月減 7.0%，年增 4.5%，寫下連 11 紅；第 3 季出口 1,241.3 億美元，年增 8.1%；累計 1 至 9 月 3,491.3 億美元，年增 10.2%。本月出、進口值均創歷年同月新高。9 月出口貨類以資通與視聽產品、電子零組件，因 AI、高效能運算等應用持續熱絡最受惠，年增 24.8%、4.9%；展望中國大陸與歐美年底採購旺季來臨，可望挹注 Q4 出口成長動能。

總計出入超， 9 月出超 71.2 億美元，較上年同月減 31.8 億美元；累計 1 至 9 月出超 595.9 億美元，較上年同期增 55.0 億美元。

‌



經濟統計處表示，雖全球製造業復甦步調及力道不一，惟人工智慧等新興科技商機熱度延續，加以消費性電子新品備貨暢旺，9 月出口年增 4.5% 至 405.7 億美元，連續 11 個月正成長；進口隨外銷引申需求及半導體設備購置回升，年增 17.3% 至 334.5 億美元，出、進口值均創歷年同月新高。累計 1 至 9 月出口年增 10.2%、進口亦增 10.1%。

9 月出口主要貨品中，資通與視聽產品、電子零組件受惠於 AI、高效能運算等應用持續熱絡，加上智慧手機新機備貨帶動，分別年增 24.8%、4.9%；礦產品出口因價、量同步下挫，年減 23.7%，化學品、塑橡膠及其製品受到國際間石化產能過剩所累，出口各降 17.7%、10.3%。累計 1 至 9 月資通與視聽產品出口年增 80.0%，其餘貨類多呈減勢。

主要市場方面，9 月對美國出口年增率達 27.3%，迄今已連 14 個月正成長，對中國大陸與香港、日本各小增 1.7%、0.4%，對歐洲、東協則分別轉為年減 19.3%、2.4%。累計 1 至 9 月對美國、東協出口規模雙創歷年同期新高，各年增 59.7%、14.3%，對其餘三大市場出口下滑，影響所及，對美國出口占比升至 24.1%、對陸港降至 31.2%，分別為近 25 年、23 年同期最高、最低。