〈進出口統計〉6月出口連8紅 年增23.5％ 財部樂觀看待7月續紅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-09 18:01

財政部今 (9) 日公布 6 月出口 399 億美元，年增 23.5％，表現優於預期，已寫下連 8 紅；累計上半年出口金額 2250.3 億美元、年增 11.4％。財政部統計處長蔡美娜表示，受惠於 AI 新興科技應用商機熱絡，終端需求增溫，及供應鏈補庫存效應顯現，帶動 6 月出口；她並樂觀預期 7 月出口可望寫下連 9 紅，出口值約在 390-410 億美元。

蔡美娜表示，由於新興科技應用商機熱絡，終端需求漸有增溫，及供應鏈回補庫存效應顯現，6 月出口達 399.0 億美元，復因基期偏低，年增率擴大為 23.5% ，連續 8 個月正成長；進口同步上升至 352.2 億美元，年增 33.9%，除基數因素外，主要係廠商備料意願提升及部分國際原物料行情上漲。累計 1 至 6 月出口年增 11.4% 、進口增 7.8%，規模值皆為歷年同期次高。

主要貨品普遍較去年同月增加，其中資通與視聽產品增 1.1 倍，電子零組件增 7.3％，兩者併計成長 36.2％，主要受人工智慧、高速運算等應用需求強勁推升；傳產貨類中，礦產品、化學品隨國際油價上漲及廠商回補庫存，各增 23.8％、15.4％，機械因製造半導體設備接單較佳，年增 10.5％。

主要市場方面，6 月對美國出口強勢擴增 74.2％，規模值為歷年單月第 3 高，對東協亦增 30.9％，對歐洲、中國大陸與香港出口皆止跌回升，各年增 7.4％、7.3％，對日本則小幅減少 2.3％。

主要市場方面，6 月對美國出口強勢擴增 74.2%，規模值為歷年單月第 3 高，對東協亦增 30.9%，對歐洲、中國與香港出口皆止跌回升，各年增 7.4%、7.3%，對日本則小幅減少 2.3%。

蔡美娜表示，上半年對美國、東協出口值均創歷年同期新高，年增率分別達 60.6%、22.6%，而對其他 3 大地區出口呈跌勢，以對日本受電子零組件出貨縮減，下滑 21.6% 較多。