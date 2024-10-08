蘋果供應鏈大立光及玉晶光9月營收都較上月下滑

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-08 16:54

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蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 及大立光 (3008-TW) 相繼公布最新營收資訊，都較 8 月下滑，玉晶光 2024 年 9 月營收 25.86 億元，月減 2.06%，年減 25.3%； 2024 年第三季營收 75.04 億元，季增 50.46%，改寫 4 個季度新高，但較去年同期下滑 15.25%；對玉晶光而言，年度第四季營收通常會較第三季略低，但實際最終狀況還是要依客戶下單及工廠生產為主。

玉晶 2024 年 1-9 月營收爲 177.27 億元，年增 19.45%。

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玉晶光在 2024 年 9 月營收與上月差異不大，較去年同期衰退的原因，主要是因為 VR 相關的產品出貨下滑所致。

而同屬蘋果供應鏈的大立光 (3008-TW) 已公布最新營收，大立光 2024 年 9 月營收爲 65.24 億元，自上月歷史新高的 70.18 億元下滑 7.04%，仍爲今年單月次高，年增 17.08%，預估 10 月出貨動能持平於 9 月；2024 年第三季營收 189.49 億元改寫歷史新高，季增 72.5%，年增 39.04%。