〈進出口統計〉喜出「旺外」！8月出口連10紅 資通產品年增7成 雙創單月新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-09 18:00

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財政部今 (9) 日公布 113 年 8 月海關進出口貿易初步統計，因 AI 商機強勁及步入外銷旺季，推升電子與資通產品需求等因素， 8 月出口較上年同月增 62.8 億美元，以 436.4 億美元創歷年單月新高，較上月增 9.3%，較上年同月增 16.8%；其中資通與視聽產品出口 129.9 億美元寫下歷年單月新高，較上年同月增 54.1 億美元 (+71.3%) 累計 1 至 8 月出口 3,085.7 億美元，較上年同期增 10.9%。

財政部表示，台灣這波出口復甦的 AI 商機，雖然目前仍被看好，但要注意今年以來主要國家製造業採購經理人指數，多數在景氣榮枯的分界點上下震盪，顯示全球經濟雖走向復甦，但爆發力道仍要注意。

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財政部指出，與上年同月比較，由於人工智慧商機強勁及步入外銷旺季，推升電子與資通產品需求，加上傳產貨類市況回穩以及 7 月底颱風來襲造成部分出貨遞延，致 8 月出口較上年同月增 62.8 億美元 (+16.8%)，

觀察 8 月主要變動，首先以資通與視聽產品出口 129.9 億美元寫下歷年單月新高為最，較上年同月增 54.1 億美元，年增 71.3%，其中電腦及其附屬單元增 52.5 億美元 (+1.7 倍) 佔比最高、電腦之零附件增 1.3 億美元 (+9.4%)。

同時其他產品亦呈現正成長，基本金屬及其製品出口 26.2 億美元，較上年同月增 1.9 億美元 (+7.9%)；機械出口 23.1 億美元，較上年同月增 1.7 億美元 (+8.0%)；化學品出口 16.9 億美元，較上年同月增 1.6 億美元 (+10.5%)； 電子零組件出口 151.5 億美元，較上年同月增 0.2 億美元 (+0.1%)。

進口 8 月進口 321.4 億美元，較上月減 8.4%，較上年同月增 11.8%；累計 1 至 8 月進口 2,561.2 億美元，較上年同期增 9.3%。