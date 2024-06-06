〈進出口統計〉淡淡五月天 出口僅年增3.5% 估6月可望連 8 紅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-07 19:37

財政部統計處今（7）日公布 5 月出口 373.6 億美元，年增 3.5%，寫下連 7 個月正成長，統計處長蔡美娜形容是「淡淡五月天」，表現穩定，才能走得長久，並預言 6 月可望持續正成長，可望出口值落在 375 至 385 億美元之間；因受惠 AI 商機，累計 1 至 5 月資通與視聽產品出口年增 1.1 倍。

5 月出口 373.6 億美元，月減 0.3%、年增 3.5%，蔡美娜表示，隨全球景氣平穩回升，以及人工智慧、高速運算等應用商機持續擴散，單月出口連續 7 個月正成長，但外在不確定因素仍多，廠商下單審慎，加上傳產面臨過剩產能排擠，出口 11 貨類中，僅 5 項上升，壓縮出口上升空間，單月出口僅中低成長態勢。累計 1 至 5 月出口年增 9.1%、進口亦增 3.2%，規模值皆為歷年同期次高。

財政部預估 6 月出口可望連 8 紅，蔡美娜說明，5 月出口年增 3.5% 不如預期，地緣政治因素讓預測有難度，即使有 AI 商機，但有時只是短急單卻不見得有長單，讓出口上下波動大，目前預估 6 月出口值在 375 億美元至 385 億美元之間，年增率 16% 至 19%，主要是因去年基期偏低，因此預估 6 月出口有大幅成長。

5 月出口主要貨品中，資通與視聽產品受人工智慧等應用需求暢旺，帶動電腦及其附屬單元、儲存媒體等出貨成長，年增 62.4%，電子零組件則因部分積體電路由外銷轉供國內使用，年減 11.0%；傳產貨類中，紡織品、化學品隨庫存回補需求及訂單動能提升，出口各年增 10.2%、8.9%，而運輸工具因歐美自行車市況仍呈疲弱，年減 2 成 5。累計 1 至 5 月資通與視聽產品出口年增 1.1 倍，其餘貨品則呈減勢。