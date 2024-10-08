金管會擬推虛擬資產保管業務試辦 3銀行有興趣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-08 21:48

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金管會擬推「虛擬資產保管業務」的主題式業務試辦，今 (8) 日發布相關說明資料，希望在正式接受金融業遞件申請前，先徵詢外界意見。金管會官員透露，第一季應該就會有業者來申請了，目前有 3 家銀行表達興趣，沒有設定試辦對象門檻，客源方面，根據國外案例，以交易所、專業機構投資人為主，保管費與一般保險箱費用大不同。

金管會綜合規劃處處長胡則華說明，因應虛擬通貨商業同業公會的成立及未來虛擬資產保管的需求，並考量金融機構辦理虛擬資產保管業務的國際趨勢，進而推動金融創新，因此規劃透過辦理主題式業務試辦，研議開放金融機構辦理虛擬資產保管業務。

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胡則華表示，金管會釋出辦理原則、業務範圍及申請文件中應提供的資訊說明，例如：保管虛擬資產的種類、方式及流程、客戶服務相關規劃、法規遵循、組織分工與管理制度、安全性規劃等。金管會也建議金融業者可參考目前國外金融機構的辦理方式，或是與金融科技業者合作辦理本項業務。

胡則華說，徵詢完外界意見之後，會去稍微修改試辦的業務資料，再來發布開始受理申請的時間。

通常來說，發布後，金融機構還是需要一些時間來準備，內部可能需要提到董事會等程序，預估準備時間需要 1 至 3 個月，至於開辦時間，則要看業者試辦情形，6 個月、1 年都有可能。

根據目前掌握，有 3 家民營銀行有表達興趣，這是較為確定的，本來也有券商有興趣，但評估後，認為券商的資本額較小，有安全性的考量，因此擬改為讓同集團的銀行來做較為適當。

至於虛擬資產承作保管的種類，胡則華表示，根據證期局 10 月 1 日發布的虛擬資產的 VASP 登記辦法及洗錢防制辦法，針對虛擬資產有明確定義，裡面沒有包含 RWA、有價證券性質的資產，只有虛擬通貨的部分。

銀行客源方面，以國外的案例來看，保管業務大部分先以交易所作為服務的客戶，等到經營一段時間，針對安全性有比較多的把握後，才會開放給專業投資人，一般投資人目前比較沒有看到。

根據國外業者的案例，客戶來源除了交易所外，一些專業機構投資人也會有需求，對象可能是其他金融機構同業、創投等。

胡則華指出，虛擬資產交易所每天都進出非常大量的虛擬通貨，如果全部放在一個錢包其實是很危險的，有些交易所自己也有冷錢包，但仍有被駭的風險，因此，希望把一定比例的虛擬資產放在公正第三方機構，這個地方會比他們的冷錢包更冷，離線、不連網，這樣被駭的機率就會小很多。