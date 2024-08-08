〈進出口統計〉連9紅！7月出口年增3.1% 8月不淡估年增6至9%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-08 18:34

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財政部今（8）日公布最新海關進出口貿易統計，7 月出口 399.4 億美元，出現連 9 紅的正成長，年增 3.1%，統計處處長蔡美娜表示，她並不看淡下半年，預估 8 月出口年增 6% 至 9%，出口額在 396 億至 407 億美元之間。

財政部統計處公布，7 月出口 399.4 億美元，較上月增 0.1%，較上年同月增 3.1%；累計 1 至 7 月出口 2,649.5 億美元，較上年同期增 10.0%。

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蔡美娜表示，全球景氣回升步調參差不齊，部分傳產貨類產能過剩排擠，且 7 月下旬的凱米颱風減少 2 至 3 個工作天致出貨遞延至 8 月，但新興科技應用商機仍維持熱絡，出口可望維持正成長，正負互抵後，7 月出口僅較上年同月增 12.1 億美元 (+3.1%)。

其中出口佔比最高的資通與視聽產品出口 129.6 億美元，創歷年單月新高，較上年同月增 38.6 億美元 (+42.4%)，其中電腦及其附屬單元增 41.8 億美元 (+85.5%)，交換器及路由器減 1.7 億美元 (-21.0%)。

7 月進口 351.0 億美元，較上月減 0.3%，較上年同月增 16.2%；累計 1 至 7 月進口 2,240.2 億美元，較上年同期增 9.0%。

此外，7 月對美國出口值創下單月最佳紀錄，年增 70.3%，其餘四大市場則呈縮減，以對歐洲出口受資通產品外銷自高峰回落影響，下挫 33.7% 最深，對日本、中國大陸與香港出口各年減 15.9%、13.5%，對東協微減 0.4%。