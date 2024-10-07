差距擴大！今年前8月陸一線城市經濟分歧加劇 深圳高速成長 北上廣力求穩定

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-07 16:04

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最新數據顯示，今年前八月中國一線城市的經濟成長表現正在加速分歧，深圳高速成長的同時，北京、上海與廣州則努力穩定，深圳多項指標跑迎全國，北上廣的工業、消費與外貿等多項指標則陷入負成長。

在工業方面，上海和廣州持續負成長，主要問題都出自汽車製造業。汽車製造是上海工業第一大支柱，但受傳統燃油車市場遇冷、國產電動車異軍突起等影響，今年前 8 月全市規模以上汽車製造業總產值 4258 億元人民幣，年減 3.7%，汽車產量年減 15.5% 至 110.9 萬輛，今年前 7 月規模以上汽車製造業營收、獲利總額分別為人民幣 4447 億元、103 億元，分別年減 10.9% 跟 53.1%。

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廣州的情形更為嚴峻，今年前 8 月全市規模以上工業增加值年減 1.3%，其中汽車製造業大降 16.5%，今年前 7 月全市汽車產量年減 18.7% 至 136.9 萬輛，昔日引以為傲的日系合資車廠銷量下滑，加上對本土電動車品牌培育不足，使廣州痛失穩坐 5 年的「汽車第一城」寶座，被重慶彎道超車。

至於深圳和北京的良好表現，則都有汽車製造業的加持，尤其是本土電動車品牌的加持。前者受益於比亞迪電動車異軍突起，去年深圳電動車產量大增 104.2% 至 178.6 萬輛，超過上海的 128 萬輛，首次問鼎「新能源汽車第一城」。

北京汽車產業也在小米汽車帶動下迎來質的飛躍。今年前 8 月全市規模以上工業增加值增長 6.7%，其中汽車製造業增長 17%，電動車產量年增 4.7 倍至 15.4 萬輛。

消費領域，與今年上半年相比，北京、上海降幅持續擴大，廣州增速由正轉負，僅有深圳還保持正成長。消費降級的寒潮吹向了北上廣，尤其是上海。今年前 8 月上海社會消費品零售總額下滑 3.3% 至 1.19 兆人民幣，降幅較上半年擴大 1 個百分點，「消費第一城」寶座正在遭受挑戰，前 8 月消費總額僅領先重慶的 1.03 兆，15.5% 的領先幅度遠低於 2015 年的 50% 以上。

在此背景下，上海 9 月初推出《關於進一步加大力度推進消費品以舊換新工作實施方案》，希望用一輪超過 40 億人民幣、力度空前的消費補貼，扭轉持續下滑的消費數據。

北京今年前 8 月社會消費品零售總額 9102 億人民幣，下降 0.9%，降幅較上半年擴大 0.6 個百分點，餐飲業受創嚴重，上半年營收、利潤總額分別下降 2.9% 和 88.8%，正餐服務首當其衝，上半年營收大降一成，利潤總額 - 7651 萬元。

廣州今年上半年消費還能保持成長，但 7 月以來累計增速由正轉負，主要受到汽車、石油零售需求走弱等因素影響，全市消費品市場增長放緩。

深圳則是唯一一個消費增速保持正增長的一線城市，全市社會消費品零售今年前 8 月總額達 6861 億元，年增 1.1%。在消費降級的大環境下，深圳算是十分堅挺。

外貿領域，上海、北京表現疲軟，今年前 8 月進出口總額分別為人民幣 2.81 兆、2.39 兆，分別成長 0.6%、0.7%，廣州仍未轉正，進出口總額 7157 億元，年減 1%，僅深圳一枝獨秀，進出口總額 2.96 兆，年增 25.5%，遠勝全國的 6% 年增率，更領跑外貿十強城市。

繼出口總額連續 31 年蟬聯全國第一之後，深圳自 4 月起進出口總額也反超上海，拿下「外貿第一城」寶座，且深圳對上海的領先優勢不斷擴大，從 1 到 4 月的 1.6% 擴大到 1 到 8 月的 5.5%，全年進出口總額反超上海概率極大。