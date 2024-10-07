中國國慶期間看房量大幅攀升 1,000家建商參加各地促銷活動

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-07 14:00

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中國住房和城鄉建設部表示，9 月底以來，各地陸續提出房地產優化調整措施，市場積極反應，國慶期間，反映購房意願的看房量、到訪量大幅上升。

據中國《央視》上周六（5 日）報導，住房和城鄉建設部表示，截至上周五，已有 20 餘個省（自治區、直轄市）130 餘座城市，展開金秋促銷季、住（房）博會、雲展廳、直播看房等形式的線上、線下商品房促銷及同步宣傳、政策解讀等活動。

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如湖北、廣西等省區啟動的全省金秋購房促銷季活動，哈爾濱、昆明、大同、紹興、汕頭等城市組織了房企薈萃嘉年華、房展會、推介會等各種形式的促銷活動。

在各地積極號召下，1,000 餘家建商旗下近 2,000 個建案參加了各地促銷，多地售樓處「十一」黃金周不放假、不打烊，展開折扣、優惠券、贈購房權益、限時優惠等營銷活動。

江西上饒、吉安，湖南衡陽等部分三、四線城市，建商啟動返鄉置業促銷活動，為購房人提供交通費補貼、返鄉置業優惠等。

住房和城鄉建設部統計，國慶節假期以來，參加促銷的大部分建案到訪量，年增 50% 以上。

例如，10 月 1 日至 3 日中午，北京市新房帶看量較去年同期暴增 92.5%，認購量提高 2 倍，二手房帶看量較去年同期激增 104.1%。廣州部分建案日到訪量超過 150 批，較平時大增 200%。