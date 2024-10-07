「閃送」正式登陸美股那斯達克 市值超過11億美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 16:40

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閃送在本次 IPO 中總計發行 400 萬股美國存托股票（ADS），每股 16.5 美元的發行價，位於發行區間高端，德意志銀行、中金公司和中信里昂證券擔任聯席承銷商，承銷商另享有 60 萬股 ADS 的超額配售權。

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以發行價計算，閃送通過本次 IPO 募集 6,600 萬美元（不計「綠鞋機制」），若執行「綠鞋機制」後的募資規模，至多為 7,590 萬美元。

以每股 16.5 美元的發行價計算，閃送的 IPO 市值超過 11 億美元。

成立於 2014 年的閃送，專注於為個人和企業客戶提供一對一專送服務。截至 2024 年 6 月 30 日，閃送的業務範圍覆蓋中國 295 座城市，註冊騎手約 270 萬。

艾瑞咨詢的數據顯示，按 2023 年收入計算，閃送是中國最大獨立一對一專送快遞服務提供商，2023 年在中國獨立一對一專送快遞服務市場的市佔率約 33.9%。

艾瑞咨詢於 2023 年 11 月完成的客戶調查顯示，閃送的客戶推薦值，在中國獨立一對一專送快遞服務市場排名最高；同時，閃送的客戶滿意度，在中國獨立一對一專送快遞服務市場，也是排名最高。

2021 年至 2023 年、以及今年上半年，閃送分別完成了 1.586 億、2.134 億、2.707 億以及 1.381 億訂單。

其中，2023 年以及今年上半年，閃送的平均送達時間快於行業其他主要參與者的平均送達時間，今年上半年全城送達的平均時間為 27 分鐘。

可以說，閃送的商業模式具有一定的「飛輪效應」——客戶需求的增加帶來更高的訂單量，進而吸引更多閃送騎手；而不斷增長的騎手力量，又進一步加強了閃送的網絡密度和交付能力，從而縮短了反饋和交付時間。