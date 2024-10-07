碼頭工人續要求禁用自動化設備！美媒轟：港口效率慘輸陸 最佳港口僅排第53名

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-07 14:10

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持續三日的美國東岸碼頭工人罷工在上周末暫時落幕，因國際碼頭工人協會 (ILA) 加薪訴求獲滿足，但他們仍要求拒絕在港口使用任何自動化設備，美媒最新評論指出，此舉恐有損美國港口生產率，這在競爭激烈的全球經濟格局中是不可持續的。

根據世界銀行和標普全球市場情報部門共同編製的《全球貨櫃港績效指數 (CPPI)》報告，中國上海洋山港在 2023 年連兩年蟬聯榜首位置，前 20 名中更有 13 個是東亞或東南亞港口，而美國最好的港口僅排在第 53 位，為位於南卡羅來納州的查爾斯頓港。

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基於船舶在港口停留的時間排序，2023 年貨櫃港口績效指數排名顯示，沒有一個美國港口能進入前 50 名，中國上海的洋山港排名世界第一，且中國正在拉丁美洲等地投資港口。

《華爾街日報》週日 (6 日) 刊文評論指出，美國港口效率低下，國際碼頭工人協會 (ILA) 近日加薪訴求雖獲滿足，但仍要求拒絕在港口使用任何自動化設備，恐有損生產率，這在競爭激烈的全球經濟格局中是不可持續的。

這並不是碼頭工人第一次與科技進步過不去。1960 年代發生「貨櫃革命」時，散裝貨物被集中裝入大型標準化的貨箱內，簡化了裝卸工作，碼頭工人的數量也隨著貨櫃普及而減少。如今，其他國家碼頭的自動化速度比美國更快，也因此變得更便宜、更高效。

文中寫道：「殘酷的事實是，技術進步提高公司的生產率，往往也意味著這些公司將需要更少的工人。若工會能為那些長期享有工作保障的上了年紀的工人爭取到更優厚的買斷方案，而不是試圖拖延不可避免的事情發生，那麼從長遠來看，碼頭工人的境況會更好。（採用新技術後）健康的、不斷成長的經濟可創造出新的、更好的就業機會，這對失業的工人也更好。」

文中還說，抵制世界其他國家正在採用的生產力工具，將損害美國經濟以及除港口外多達數百萬的美國勞工。