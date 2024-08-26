築間深化百貨展店 將打造北部商場首個餐飲聚落

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-26 19:22

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連鎖餐飲集團築間 (7723-TW) 今 (26) 日指出，看好百貨商場的吸客力和消費力，旗下第 13 個品牌「朴庶韓國銅盤烤肉」將於 8 月底在秀泰生活樹林店開出，並將打造成北部百貨商場第一個品牌餐飲聚落。

據經濟部數據統計，去年百貨業營業額高達 4427 億元，並創下近 10 年新高紀錄，其中，百貨商場中的餐飲類別營收占比高達 30%。

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築間看好百貨商場的吸客潛力，因此，繼築間酸菜魚進駐高雄岡山樂購後打造出第一個百貨商場品牌聚落，旗下「朴庶韓國銅盤烤肉」全台首店也趕在中秋檔期前夕，進駐秀泰生活樹林店，目標成為全台第二個百貨商場品牌餐飲聚落。

築間表示，上半年已開出 25 家門店，目標年底前再開 10 家以上，並挑戰全球門店數突破 200 家。

此次築間推出的新品牌「朴庶韓國銅盤烤肉」以年輕、活潑的氛圍，延續獨食經濟特點，提供 7 款套餐選擇，人均消費在 300-400 元間。