六角躍身台股唯一擁有兩家餐飲掛牌公司 加速拓國際版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-20 12:57

‌



連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 旗下子公司王座 (2751-TW) 近日掛牌上櫃，使六角躍居台股唯一擁有兩家餐飲公司掛牌的業者，六角董事長王耀輝表示，將攜手王座加速國際化布局，尤其於美國市場在手合約加快推進發展，有利 2025 年營收雙升。

展望明年，六角爭取 2-3 年「Chatime 日出茶太」再創下新市場的百店里程碑，同時，在美國市場在手合約持續發展中，規劃「春上布丁」揮軍海外，而牛肉麵品牌「段純貞」在手合約新增 8-10 家。

‌



王座掛牌上櫃，圖中為六角董事長王耀輝。(圖：六角提供)

六角長年以珍珠奶茶征戰全球，已插旗 63 個國家地區，是全球布局最廣的手搖茶飲品牌，隨著台灣手搖飲在世界各地百花齊放，王耀輝強調，使命是將珍珠奶茶、牛肉麵等代表台灣的美食推廣到世界，並提升台灣餐飲產業的市占規模。

「Chatime 日出茶太」是國內手搖茶飲指標品牌，除了擴張海外市場，更希望深耕國內餐飲產業版圖；而王座也積極代理國內外品牌。

王座目前有 55 家直營門市，耕耘國內餐飲市場，歷經新冠肺炎疫情逆境衝擊，秉持核心競爭力，加上疫情前展店的折舊攤提大幅降低，繳出 2022 年營運轉盈，去年營收獲利更繳出雙創歷史新高、每股純益 (EPS)6.83 元的好成績，前 8 月合併營收 9.18 億元，年增率 12.69%，並在 9 月成功掛牌上櫃。

橋村炸雞將開放加盟。(圖：六角提供)

王座以建立「品牌平台中心」為經營策略，將台灣特色餐飲品牌輸出國際，並將國際知名品牌引進台灣，跨足日韓中式餐飲，以直營、加盟和海外再授權等多角化經營發展，去年取得「橋村炸雞」台灣代理權，並貢獻去年約 3000-4000 萬元的營收，至今全台已開幕 5 家直營店。

目前橋村炸雞加盟詢問度相當熱烈，目標第四季在台開出首家加盟店，正式啟動王座品牌台灣市場加盟業務，此將成為六角集團暨王座新的營收動能來源。

而在海外市場布局上，六角今年在國際市場上推出全新的品牌重塑計劃，目前「CUPS OFJOY」已輸出到印尼、菲律賓和澳洲等市場，其中，菲律賓和澳洲開始落地執行，有利增加同店銷售。