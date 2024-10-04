台泥張安平：中國經濟政策發酵需3-4個月 預計明年Q1後較明顯

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-04 14:22

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台泥 (1101-TW) 董事長張安平今 (4) 日表示，中國大陸祭出多項經濟政策，效益不會馬上顯現，預期要 3-4 個月的時間發酵，第四季有機會看到一點，明年第一季後則會較明顯。

張安平表示，中國大陸經濟可望起來，只是民間消費仍需時間調整，以房地產為例，確實會受惠此波政策，但消費者不會一看到新政策就去買房子，一定會先觀望才會有所動作，但整體而言，中國大陸經濟至少不會再往下走。

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不過，張安平也直言，中國大陸產能過剩還是一大問題，以水泥產業來說，當地的水泥研磨產能，足以供應全球市場需求量，甚至還會超過，不過，往好的方面來看，中國大陸今年起已推出減碳政策，預計明年上路。