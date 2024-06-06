築間拓香港版圖 鍋物品牌插旗旺角
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-06 18:05
連鎖餐飲集團築間 (7723-TW) 積極布局海外版圖，繼今年初築間酸菜魚在香港銅鑼灣開出海外首店，築間幸福鍋物海外首店明日起在香港旺角開幕，築間表示，期持續積極拓展海內外市場，創造規模經濟。
據交通部觀光署的統計，去年香港人到訪台灣觀光人次高達 110 萬 4519 人次，為來台旅客之冠，顯見港人對台灣美食熱愛。
築間幸福鍋物在台單日銷售超過 2 萬鍋、年銷售超過 900 萬鍋，至今在台開出超過 130 家分店，而海外首店選擇進駐香港旺角文華商場，距離旺角地鐵站步行僅需 2 分鐘，並規劃有 84 個用餐席次。
築間表示，1 月中旬築間酸菜魚在香港銅鑼灣開出後，因主打道地台灣味的美味餐點，廣受香港消費者喜愛，挾此氣勢再導入旗下主力鍋物品牌，強打台式火鍋，並提供多達 12 款湯底和多款台灣食材。
築間強調，樂觀看好海外餐飲發展空間， 7 月下旬燒肉 Smile 進駐香港旺角，第四季更將揮軍東北亞，鍋物品牌預計插旗日本大阪開出在日本的第一家分店。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇