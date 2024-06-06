築間拓香港版圖 鍋物品牌插旗旺角

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-06 18:05

據交通部觀光署的統計，去年香港人到訪台灣觀光人次高達 110 萬 4519 人次，為來台旅客之冠，顯見港人對台灣美食熱愛。

築間幸福鍋物在台單日銷售超過 2 萬鍋、年銷售超過 900 萬鍋，至今在台開出超過 130 家分店，而海外首店選擇進駐香港旺角文華商場，距離旺角地鐵站步行僅需 2 分鐘，並規劃有 84 個用餐席次。

築間表示，1 月中旬築間酸菜魚在香港銅鑼灣開出後，因主打道地台灣味的美味餐點，廣受香港消費者喜愛，挾此氣勢再導入旗下主力鍋物品牌，強打台式火鍋，並提供多達 12 款湯底和多款台灣食材。