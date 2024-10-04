外資9月續賣股 金管會：前9月淨匯入逾9400億寫同期新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-04 18:47

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台股指數 9 月依舊上沖下洗，外資單月賣股逾 800 億元，金管會今 (4) 日公布最新統計，外資 9 月淨匯入 15.31 億美元，約合新台幣近 490 億元 ，2024 年截至 9 月底累計淨匯入 295.23 億美元，約合新台幣 9447 億元，持續改寫同期新高紀錄。

根據統計，外資 9 月賣超上市櫃股票新台幣 809.98 億元，為 2011 年以來同期第 3 大賣超，2024 年截至 9 月底，累計賣超 4896.13 億元，為 2011 年以來同期第 4 大累計賣超。

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儘管台股 9 月呈現盤整，外資持續賣股，不過，並未出現大舉提款走人現象，受到美國降息影響，外資伺機再把資金匯入台灣，尋找適合投資的標的及時機。

對於台股整體基本面，證期局指出，經統計，我國上市櫃公司今年截至 8 月底，累計營收金額為新台幣 27.53 兆元，較去年同期成長 11.93%，營收金額為歷年同期次高，截至 8 月底本益比約 21.71 倍，現金殖利率達 2.43%， 加計股票股利為 2.54%。

展望 10 月台股行情，日盛投信台股投資研究團隊表示，企業陸續開始公布 9 月營收及企業財報，業績佳族群可望吸引資金進駐，此外，輝達新品開始投產，2025 年首季放量，有助於電子股回檔後，資金及市場焦點持續放在 AI 概念股。