築間深化供應商合作 北中南蓋倉儲 明年7月後陸續完工

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-17 14:27

連鎖餐飲集團築間 (7723-TW) 於今 (17) 日召開供應商年會，今年共邀請 200 多家供應商在台中齊聚，董事長林楷傑表示，期盼與供應商夥伴更深化合作，將在基隆、台中和南區建置倉儲，預計最快明年 7 月陸續完工。

林楷傑指出，自去年底以來集團啟動海外展店計畫，最大考驗是如何將原汁原味的台灣味帶到海外，過程中經過反覆討論溝通，克服所有困難，順利在香港銅鑼灣和旺角開出 4 個品牌、4 家分店，感謝供應商的全力支持，未來期盼與供應商夥伴更深化合作。

於 2010 年發跡於基隆的築間，至今已在海內外開出超過 180 家據點，隨著事業版圖擴大，築間今年也加入更多電子支付、數位系統、國際化供應鏈的合作夥伴，並規劃於基隆、台中及南區陸續建置倉儲，作為展店的後盾。

今年供應商年會中，築間從出席的 200 多家廠商中，將食材、加工品、設備、工程到數位系統作為評選標準，遴選出 30 家績優廠商，由林楷傑親自頒發紀念獎盃，感謝供應商這段期間支持與配合。

另外，截至第一季，築間總會員數已突破 210 萬人，以平均每分鐘增加 1 名會員的速度成長中，在台灣每 10 位中即有 1 位是集團的忠誠會員，因此，未來會以積極強化數位會員和系統整合，作為重要發展目標。

林楷傑也說到，消費者喜好追新求變，除了快速調整餐飲品牌結構，也會逐步擴大門市規模，並發展集團品牌聚落，達到聚集經濟的最大效益。