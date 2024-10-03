美上周初領失業金人數升至22.5萬 高於預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-03 22:38

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美國勞工部 (DOL) 周四 (3 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數略有攀升，引起市場對就業市場健康狀況擔憂。值得注意的是，颶風海倫 (Helene) 肆虐美國東南部以及波音 (BA-US) 和美東港口罷工可能會扭曲近期就業市場形勢。

美上周初領失業金人數升至 22.5 萬，高於預期。(圖：ZeroHedge)

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具體來看，截至 9 月 28 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.5 萬人，高於市場預期 22.2 萬人，較修正後前值 21.9 萬人增加 6 千人，4 周移動平均值報 22.425 萬人，為 6 月 1 日以來新低。

截至 9 月 21 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 182.6 萬人，低於市場預期的 183.2 萬人，較修正後前值 182.7 萬人減少 1 千人，4 周移動平均值報 182.925 萬人。

上周續領失業金人數變化不大。(圖：ZeroHedge)

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管今年企業招聘放緩、失業率上升，但每周申請失業救濟金的人數仍然很低，這在很大程度上是因為雇主大多留住了現有的員工。

有趣的是，就業諮詢公司 Challenger, Gray & Christmas 同日公布數據顯示，9 月裁員人數按年來看成長 53.4%，不過上周初領失業金人數僅小幅上升。

(圖：ZeroHedge)

在未經調整季節性調整的情況下，上周初領失業金人數下降。喬治亞州和佛羅里達的降幅最大，北卡羅來納州、南卡羅來納州和田納西州的降幅較小。這些受颶風「海倫」影響的州上周末申請失業救濟的人數總共減少 3,000 多人。

Santander US Capital Markets LLC 首席經濟學家 Stephen Stanley 表示，如果沒有這場風暴，全美失業人數可能會更高。

Stanley 在一份報告中寫道：「這反映了這樣一個事實，即一些地區的勞工處可能在上周末關閉，居民在其他方面都很忙，因此不太可能花時間申請失業救濟。颶風的影響將會逆轉，因為人們因風暴破壞而失業，這可能會在未來幾周內推高失業人數。」

此外，波音公司約 3 萬名機械師和美國東岸及墨西哥灣沿岸港口 4.5 萬名碼頭工人罷工，預料也將給就業市場前景蒙上陰影。儘管罷工工人沒有資格領取失業救濟金，但他們的行動可能會波及到供應鏈和其他依賴波音和港口的企業，並導致臨時裁員。

初領失業金數據與 9 月非農就業報告無關，因其不在調查周範圍內。不過如果波音和港口的罷工持續到下周之後，可能會在 11 月 5 日總統大選前夕壓低 10 月的就業數據。