AI頂尖獨角獸！OpenAI完成融資66億美元 估值1570億美元 罕見投資限制

鉅亨網編譯許家華 綜合報導 2024-10-03 10:33

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OpenAI 周三 (2 日) 表示，已完成最新一輪融資，募得 66 億美元資金，公司估值達 1570 億美元，穩居人工智慧 (AI) 領域頂尖獨角獸地位。

本輪融資由美國新興風投機構 Thrive Capital 領投，微軟 (MSFT-US) 持續參與，值得注意的是，輝達 (NVDA-US) 和軟銀 (9984-JP) 首次對 OpenAI 進行投資。其他參與的投資方還包括 Khosla Ventures(OpenAI 史上首家創投)、Altimeter Capital、富達、Tiger Global 以及阿聯酋的 MGX 投資公司等，但他們並未披露投資規模。此前有傳聞稱蘋果 (AAPL-US) 並未參與此次融資。

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科技媒體 The Information 爆料，OpenAI 要求投資人的最低投資規模為 2.5 億美元。在融資過程中，OpenAI 被紅杉資本、蘋果公司拒絕了。

這筆資金以可轉換債券的形式提供，若 OpenAI 能順利轉型為一家不受非營利董事會約束的營利性企業並取消投資者回報上限，則這些投資將轉化為股權。否則，OpenAI 需向投資者償還這筆債務。

根據報導，OpenAI 營收預測顯示，今年營收將達到 37 億美元，明年將增長近兩倍至 116 億美元，且 2029 年上看 1000 億美元的驚人規模。

別吃著碗裡、看著鍋裡

本輪融資中，Thrive Capital 的投資額約為 13 億美元，其中約 7.5 億美元為直接投資，另外 4.5 億美元則來自其他渠道。根據彭博社的消息，微軟投資 7.5 億美元，而軟銀的投資規模約為 5 億美元。

另外，英國《金融時報》報導，OpenAI 對投資者提出特殊要求，要求他們避免對競爭對手的新創公司進行投資，例如 Anthropic 和馬斯克的 xAI。這一要求在業內引發了廣泛關注，因為它可能會影響投資者的決策和市場競爭格局。

今年 5 月，馬斯克的 AI 大模型獨角獸 xAI 宣布獲得 60 億美元融資，出售了該公司 25% 的股份。而如今 OpenAI 融資 66 億美元，僅賣出了約 4% 的股份。

輝達今年 6 月也曾參與法國明星 AI 獨角獸 Mistral 進行的 6 億歐元融資活動。

領投特權惹惱投資者

領投的 Thrive Capital 在本輪融資中享有特權：若 OpenAI 實現了預期營收目標，明年 Thrive Capital 還可以按照 1500 億美元的估值向 OpenAI 再投資 10 億美元。鑑於 OpenAI 近年來飛漲的估值，這項條款或將為 Thrive Capital 帶來極大的經濟利益。

據兩位知情人士透露，OpenAI 的其他投資者都沒有獲得相同的條款，其中一些投資者對這種特權感到不滿。

轉型為營利性企業的挑戰

根據 OpenAI 的計畫，該公司需在兩年內完全重組為營利性企業，若未能如期完成，將面臨將此次融資轉為債務的風險。這一轉型過程涉及複雜的法律程序，OpenAI 需依照美國法律重新分配資產，這在業界尚屬罕見。

OpenAI 在其官方部落格中表示，這筆資金將主要用於強化其在前沿 AI 研究的領導地位，提升計算能力，並開發幫助人類解決問題的 AI 工具，其最終目標是使高階智慧（advanced intelligence）成為廣泛可用的資源。OpenAI 強調，未來將與包括美國及其盟國政府在內的主要合作夥伴共同合作，釋放 AI 技術的全部潛力。

得持股才栓得住 Altman

《華爾街日報》報導，執行長 Sam Altman 在投資敲定前，已經與董事會討論首次收購該公司的股權。

一位與會者聲稱，Altman 和 OpenAI 財務長 Sarah Friar 都提到，投資者對 Altman 在 OpenAI 沒有持股的問題存在顧慮，他們認為 Altman 持股可以確保其利益與公司深度綁定。

機遇與挑戰並存