2024美國大選 企業大佬都挺誰？

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-03 12:38

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隨著 2024 年美國總統大選的臨近，富豪們紛紛投入政治戰局，支持各自偏好的候選人。以下是今年美國大選中幾位幕後大金主 (包含但不限於) 及其支持的對象，以及他們的支持舉措或言論。

挺賀錦麗派

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1. 喬治 · 索羅斯 George Soros（Soros Fund Management 創始人）

支持舉措：索羅斯及其民主政治行動委員會已向賀錦麗的支持組織捐贈超過 1560 萬美元。

言論：索羅斯呼籲團結支持賀錦麗，並強調她是最有資格的候選人。

2. 喬納森 · 格雷 Jonathan D. Gray（黑石集團總裁）

支持舉措：在賀錦麗成為民主黨推定提名人後，格雷迅速提供資金支持。

言論：格雷在社交媒體上表達了對賀錦麗的支持，並強調選民對她的認識和信任。

3. 梅琳達 · 蓋茲 Melinda Gates（比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會聯合創始人）

支持舉措：蓋茲在媒體上公開表達對賀錦麗的支持。

言論：她讚揚賀錦麗的能力，認為其了解社會需求。

4. 里德・海斯汀 Reed Hastings（Netflix 聯合創始人）

支持舉措：海斯汀向支持賀錦麗的政治行動委員會捐贈 700 萬美元。

言論：他強調需要一位充滿活力的民主黨領袖來擊敗川普。

5. 泰勒絲 Taylor Alison Swift（歌手 / 作曲家）

支持舉措：泰勒絲在社交媒體上宣布支持賀錦麗，並反駁網路流傳其支持川普的 AI 假影片。

言論：她強調選民需要清楚表達對大選的真實想法。

6. 馬克 ‧ 拉斯里 Marc Lasry (私募基金艾威資本集團共同創辦人)

支持舉措：2020 年總統大選期間，拉斯里在其紐約公寓為賀錦麗舉辦過一場活動，今年 7 月他還考慮過要為 2024 年大選再辦一場活動。

7. 馬克 ‧ 庫班 Mark Cuban (企業家；達拉斯獨行俠隊前主要所有人)

支持舉措：在社群媒體上公開表示對賀錦麗的支持。曾與川普的支持者進行公開辯論，表達對賀錦麗的堅定支持，甚至曾與支持川普的馬斯克唇槍舌戰。

言論：庫班在社群媒體上提到，如果對賀錦麗的選擇感到不滿，人們可能忘記了更換候選人的經驗。他認為，隨著大家對賀錦麗的了解加深，她從「最差選擇」逐漸變成了「最佳選擇」。他還指出，公眾對意識形態和仇恨的厭倦將促使人們重新思考候選人選擇。

8. 維諾德 ‧ 科斯拉 (科斯拉創投公司創辦人；Sun Microsystems 公司聯合創辦人)

支持舉措：2020 年斥資 300 多萬美元支持川普的競爭對手，今年再次挺民主黨候選人。

包括科斯拉在內，共有超過 850 位創投家加入了哈里斯的支持者陣營，庫班、霍夫曼和康威也在其中。

挺川普派

1. 比爾 · 阿克曼 Bill Ackman（潘興廣場資本公司執行長）

支持舉措：阿克曼在 X 平台上正式宣布支持川普。

言論：他表示，這一決定是基於理性分析而非情感。

2. 埃隆 · 馬斯克 Elon Musk（特斯拉執行長）

支持舉措：馬斯克在川普遭遇未遂暗殺後公開且多次表達支持，還曾專訪川普。

言論：他稱川普為「強硬的候選人」，並希望其早日康復。川普曾承諾，當選後將採納馬斯克提議，對聯邦政府展開審計，並任命其擔任內閣或顧問職務。

3. 杰弗里 · 帕爾默（房地產巨頭）

支持舉措：帕爾默向川普的競選團隊捐贈超過 300 萬美元。

言論：他在社交媒體上重申支持川普的立場。

4. 哈羅德 · 哈姆（大陸能源公司創始人）

支持舉措：哈姆參加川普的造勢活動並捐款。

言論：他強調川普在能源政策上的優勢。

5. 米里亞姆 · 阿德爾森（賭場大亨）

支持舉措：阿德爾森向川普的競選團隊捐贈 500 萬美元。

言論：她表示將繼續支持川普。

6. 道格拉斯 ‧ 萊昂內 (紅杉資本前管理合夥人)

支持舉措：2020 年大選中曾在川普的競選活動捐款，但在 2021 年 1 月 6 日美國國會大廈遇襲事件發生後便與川普保持了距離。

言論： 移民问题和不断增长的赤字令他擔憂，也是他選擇川普的原因。

7. 艾薩克 · 珀爾馬特 (漫威娛樂公司前董事長兼執行長)

支持舉措：川普政府的前顧問，今年也再次於川普競選活動中捐款，估計已達 1000 萬美元。(2020 年也曾捐款)

8. 琳達 ‧ 麥克馬洪 (世界摔角娛樂公司 WWE 聯合創辦人)

支持舉措：今年夏天出席了共和黨全國代表大會（RNC），為川普競選白宮大位背書，並提供支持。她曾在川普政府中擔任小型企業管理局局長一職，並在 2016 年川普首次參加總統大選時捐款。

言論：曾稱讚川普是「就業創造者」

總體而言，2024 年美國大選的幕後金主們正以多種方式支持他們所青睞的候選人，無論是透過金錢捐贈、社交媒體宣傳還是公開表態，這些富豪的支持將在即將到來的選舉中發揮重要作用。