美股重點新聞摘要2024年10月03日
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 07:20
美 9 月小非農新增就業人數超預期升至 14.3 萬 結束連 5 個月放緩局面
美國企業 9 月招聘活動有所增加，結束連 5 個月就業成長放緩局面，意味著勞動力市場仍保持穩定。儘管如此，9 月薪資增幅卻再次下降。 (全文詳讀)
路透：歐盟成員國贊成票足以通過對中國電動車加徵關稅
路透周三 (2 日) 援引知情人士消息報導，法國、希臘、義大利、波蘭將於周五 (4 日) 投票贊成對中國製造的進口電動車徵收最高達 45% 的關稅，這足以讓歐盟的提案通過，此舉可能加劇與北京的貿易緊張關係。 (全文詳讀)
輝達攜手埃森哲 推動企業採用 AI 技術
輝達擴大與科技諮詢公司埃森哲 (Accenture) 的合作夥伴關係，以推動企業採用人工智慧 (AI) 技術以及提升該晶片製造商產品的訂單。(全文詳讀)
特斯拉第 3 季交車數低於預期
特斯拉 (TSLA-US) 周三 (2 日) 公布的第 3 季汽車交車量低於預期，因為激勵措施和低成本融資未能在競爭激烈的市場中提振對其老化車款的需求。(全文詳讀)
受 Fed 降息和 AI 熱潮推動 上月科技股市值大躍進
受聯準會降息的提振，許多科技公司的市值在 9 月飆升。降息通常會提高高成長公司的未來獲利和現金流，而對人工智慧 (AI) 的持續熱情也進一步推動了這股趨勢。(全文詳讀)
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