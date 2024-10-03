美股重點新聞摘要2024年10月03日

美 9 月小非農新增就業人數超預期升至 14.3 萬 結束連 5 個月放緩局面

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路透：歐盟成員國贊成票足以通過對中國電動車加徵關稅

路透周三 (2 日) 援引知情人士消息報導，法國、希臘、義大利、波蘭將於周五 (4 日) 投票贊成對中國製造的進口電動車徵收最高達 45% 的關稅，這足以讓歐盟的提案通過，此舉可能加劇與北京的貿易緊張關係。 (全文詳讀)

輝達攜手埃森哲 推動企業採用 AI 技術

特斯拉第 3 季交車數低於預期

特斯拉 (TSLA-US) 周三 (2 日) 公布的第 3 季汽車交車量低於預期，因為激勵措施和低成本融資未能在競爭激烈的市場中提振對其老化車款的需求。(全文詳讀)