傳OpenAI擬去除非營利控制 取消投資回報上限 執行長首獲公司股權

鉅亨網編譯許家華 2024-09-26 07:38

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知情人士透露，ChatGPT 開發商 OpenAI 正計劃將其核心業務重組營利性利益公司，使其擺脫非營利董事會的控制，旨在增強公司對投資者的吸引力。

根據消息人士的說法，OpenAI 的非營利機構將繼續存在，並擁有新營利公司的一小部分股份。這一變革可能會影響公司在新治理結構下管理人工智慧風險的方式。

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執行長 Sam Altman 將首次獲得該營利公司股權，重組後該公司的估值可能達到 1500 億美元，並試圖取消對投資者回報的上限。消息人士要求匿名以討論私密事宜。

OpenAI 發言人表示：「我們仍然專注於建設有益於大眾的人工智慧，並與董事會相互合作，以確保實現使命。非營利機構是我們使命的核心，將繼續存在。」

高層變動

這一提議的公司結構細節最初由路透社報導，突顯了這家重要人工智慧公司在幕後發生的重大治理變化。該計畫仍在與律師和股東討論中，完成重組的時間表尚不確定。

重組的同時，OpenAI 也面臨一連串領導層變動。OpenAI 技術長 Mira Murati 於周三突然宣布離職，而總裁 Greg Brockman 正在休假中。

OpenAI 緣起與變革

OpenAI 成立於 2015 年，最初是一家非營利人工智慧研究機構，2019 年增設了營利性子公司 OpenAI LP，並從微軟 (MSFT-US) 獲得資金以支持其研究。

自 2022 年底推出 ChatGPT 以來，該公司引起了全球關注，這款生成式人工智慧 (Gen AI) 應用程序能夠生成類似人類的文本回應，成為歷史上增長最快的應用之一，擁有超過 2 億的每周活躍用戶，點燃了全球對人工智慧的投資熱潮。

隨著 ChatGPT 的成功，OpenAI 的估值自 2021 年的 140 億美元飆升至目前討論中的 1500 億美元，吸引了包括 Thrive Capital 和蘋果在內的投資者。

OpenAI 的非營利結構最初旨在確保創造「安全的 AGI（通用人工智慧）以廣泛受益」的使命。去年 11 月，該結構引起了關注，當時非營利董事會成員因溝通不暢和信任缺失而罷免了 Altman，5 日後他在員工和投資者的強烈支持下被重新任命。

自那以後，OpenAI 的董事會已經更新，更多技術高層加入，並由前 Salesforce 共同執行長 Bret Taylor 擔任主席。任何公司變更都需要得到 9 人非營利董事會的批准。

取消非營利控制利弊

取消非營利控制可能使 OpenAI 更像典型的初創公司，這一舉措普遍受到投資者的歡迎，他們已經向該公司注入了數十億資金。

然而，這也可能引發人工智慧安全社群的擔憂，關於該實驗室在追求 AGI 的過程中是否仍有足夠的治理來保持自我問責，尤其是在今年早些時候解散了專注於人工智慧長期風險的超對齊團隊 (Superalignment)。

目前尚不清楚 Altman 將獲得多少股權。Altman 已是億萬富翁，來自多個初創公司的投資，他曾表示不打算在公司中持有股份，因為董事會需要擁有沒有公司股份的獨立董事的多數。他還表示自己已經有足夠的財富，之所以這樣做是因為他熱愛這份工作。