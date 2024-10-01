OpenAI估值達1500億美元 軟銀也將投資5億美元 蘋果已退出

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-01 07:07

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《The Information》報導，日本軟銀願景基金已同意在由 Sam Altman 領導的 OpenAI 最新一輪融資中，領投 5 億美元。此次融資的其他參與者包括 Thrive Capital，該公司將向 OpenAI 投資超過 10 億美元，此外還有老虎基金、Coatue Management 及微軟 (MSFT-US) 的參與。

軟銀拒絕置評，而 OpenAI 也沒有立即回應。

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估值達 1500 億美元

這是軟銀首次對 OpenAI 進行投資。報導指出，此次整體籌資額預計將達到 65 億美元，OpenAI 的最新估值高達 1500 億美元。

據悉，阿聯酋基金 MGX、Dragoneer Investment Group 及輝達 (NVDA-US) 也正在洽談投資事宜，而蘋果 (AAPL-US) 據悉已確認不會參與 OpenAI 的融資。

這是迄今為止美國初創公司最大的一次融資，特別是在當前動蕩的市場環境下進行。上周，OpenAI 技術長 Mira Murati 宣布辭職，隨後又有兩名高級研究員離職。

軟銀的支持意義

儘管 OpenAI 近期業績大幅下滑，持續虧損，但軟銀的支持意味著仍有大型投資者願意支持該公司。此前 CNBC 報導，OpenAI 預計今年將實現 37 億美元的營收，但同時面臨高達 50 億美元的虧損，虧損主要來自於運營成本、員工薪酬及辦公室租金，但虧損還不包括基於股權的薪酬，這是「文件中沒有完全解釋的幾項大額開支之一」。

孫正義與 Altman 關係密切

事實上，日本軟銀執行長孫正義與 Altman 建立了密切的關係。報導稱，Altman 近期與蘋果前設計總監 Jony Ive 合作成立新公司，孫正義一直在與他們進行洽談，但具體參與方式尚不明確。

Ive 透露，將與 OpenAI 合作籌資融資事宜，投資人包括他本人和美國慈善私人公司 Emerson Collective 等，並預計在 2024 年內尋求至多 10 億美元的創業資金。

AI 基礎設施市場前景

根據 Wedbush Securities 的報導，輝達和微軟在 AI 革命中處於前沿，市場需求前所未有，預計到 2027 年，AI 基礎設施市場可能會擴大 10 倍。分析師 Dan Ives 強調，科技行業在輝達 GPU 上每花費 1 美元，將額外花費 8 到 10 美元，從而實現 1 兆美元的 AI 資本支出規模。

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